Otro hachazo al bolsillo de los autónomos: las cuotas subirán hasta 225 euros al año en 2022

Nuevo varapalo al bolsillo de los autónomos. Las cotizaciones sociales en 2022 vuelven a dispararse, por lo que los autónomos deberán aportar más a la caja de la Seguridad Social para cumplir con las nuevas exigencias marcadas en Los Presupuestos Generales de Estado (PGE), que marcan una subida generalizada de las bases y los tipos de cotización “a traición”, comentan desde las asociaciones de autónomos, sin mediar reunión alguna ni negociación. “Se van a subir las cotizaciones sin ni siquiera una consulta previa con el colectivo, denuncia el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

Según consta en el proyecto de los PGE, la base mínima de cotización la base mínima de cotización se situará en 4.139,40 euros para la máxima y 960,60 euros para la mínima, lo supondrá 76 euros más para los primeros (y una cuota mensual de 294 euros) y 60 para los segundos. En cuanto a los tipos de cotización, pasan del 30,3% al 30,6%, eso significa que cuota se elevará entre 36 euros y 149 euros anuales para los autónomos persona física y entre 44 y 149 euros para el caso de los societarios.

Si se hace un mero cálculo matemático simple y se suman ambos incrementos, por un lado el correspondiente a las bases y por otro a los tipos, el varapalo para los ya precarios bolsillo de los trabajadores por cuenta propia será de entre 96 euros anuales para las personas físicas y los 225 euros para los societarios.

“Esto va a provocar que un autónomo va a tener que pagar hasta 225 euros más el próximo año, según si es autónomo persona física o autónomo societario”, ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor, quien cree que este “no es el mejor momento” para implantar una medida de esta naturaleza, “cuando aún no hemos salido dela crisis. Muchos autónomos siguen en el alambre, sin saber si su actividad va a poder aguantar mucho tiempo” y ha recordado que el colectivo lleva años soportando una situación “muy complicada”.

De igual forma, Eduardo Abad, presidente de UPTA, ha cargado contra el Ejecutivo: “Es inconcebible, no damos crédito a la desidia con la que se nos está tratando en el ámbito fiscal. No entendemos la negativa reiterada de los ministerios de Economía y de Hacienda a poner freno a una de las mayores injusticias fiscales que sufre el colectivo de trabajadores autónomos”. También ha criticado que este proyecto de Presupuestos no incluya las deducciones por manutención, una situación con la que “salen perjudicados”.

Hay que recordar que durante la pandemia este colectivo ya ha sufrido varias subidas de cotizaciones, además de golpe que supuso la subida del salario mínimo hasta 965 euros con carácter retroactivo a 1 de septiembre para los autónomos con trabajadores a su cargo. Tendrán que sumar más de 900 euros al año por cada trabajador con la subida del 12% impuesta por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con el apoyo de los sindicatos y con el rechazo de las tres principales asociaciones del sector (ATA, UPTA y Uatae).

Según las Cuentas Públicas presentadas, el Ministerio de Hacienda ha presentado un previsión de ingresos por cotizaciones sociales de empresas y autónomos de 136.345 millones de euros, un 9% más, con los que se pretende financiar la mayoría de prestaciones sociales presupuestadas.