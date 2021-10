El bitcoin se aproxima a máximos históricos ante el inminente debut de su primer ETF de futuros en Estados Unidos

El bitcoin se acerca a un nuevo récord a medida que se aproxima el estreno inmediato del primer fondo cotizado (ETF) sobre los futuros del bitcoin en Estados Unidos. Tras un año de disputas con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC), los inversores esperan que este martes 19 de octubre se produzca el debut del primer ETF de bitcoin, una noticia que ha disparado la cotización de la criptomoneda más utilizada del mundo más de un 4% este lunes, por encima de los 62.300 dólares (53.514 euros aproximadamente), y se aproxima a los máximos históricos marcados en abril, cerca de los 65.000 dólares (56.967 euros).

Las esperanzas de que finalmente los reguladores estadounidenses permitieran un ETF que abriese el camino a una inversión más amplia en activos digitales ya hizo repuntar la cotización del bitcoin el pasado viernes 15 de octubre, cuando la ‘cripto’ superó la barrera de los 60.000 dólares (51.788 euros) por primera vez en seis meses. En concreto, subió más de un 8% y tocó los 61.750 dólares (53.299 euros), un nivel que no alcanzaba desde mediados de abril de este año. Para Alejandro Zala, gerente de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bitpanda, la subida de bitcoin muestra “la firme convicción de millones de inversores, particulares e institucionales, que lo ven como un activo con gran potencial”. Por su parte, el ether, la criptomoneda de la plataforma Ethereum, también sube este lunes hasta los 3.878 dólares (3.347 euros), aunque aún esta lejos de los máximos históricos alcanzados en mayo, cuando se situó en 4.379 dólares (3.780 euros).

El alza de este pasado viernes estuvo ligada a un retuit del jueves 14 de octubre de la oficina de educación de la SEC, haciendo referencia a un enlace a un boletín de junio, donde escribió que “los inversores deben entender que bitcoin, incluida la obtención de exposición a través del mercado de futuros de bitcoin, es una inversión altamente especulativa”, explica Investing.com. Esta publicación hizo saltar todas las alarmas sobre la posible inminente aprobación de un ETF. Ese mismo jueves, Bloomberg confirmó que la SEC estaba lista para permitir que el primer ETF de futuros de bitcoin en Estados Unidos comenzase a cotizar esta semana.

Inversión más costosa y solo algo más segura

“Los ETF reducen las fricciones para que los inversores ganen exposición y les da a los fondos tradicionales espacio para usar el activo con fines de diversificación”, dijo Charles Hayter, director ejecutivo de la firma de datos CryptoCompare. Para los inexpertos en la materia, la Bolsa de Madrid explica en su página web que los ETF o fondos cotizados son instrumentos de inversión híbridos entre los fondos y las acciones, de tal manera que reúnen la diversificación que ofrece la cartera de un fondo con la flexibilidad que supone poder entrar y salir de ese fondo con una simple operación en Bolsa. “Los ETF han abierto todo un nuevo abanico de oportunidades de inversión tanto para inversores particulares como para gestores institucionales, ya que permiten tomar exposición a países, regiones, sectores y diversas clases de activos a través de una simple operación en Bolsa, en tiempo real y a un coste inferior al de muchos otros vehículos de inversión”, aclara. Sin embargo, el ETF de bitcoin no seguirá este funcionamiento exacto al estar basado en contratos de futuros.

El presidente de la SEC, Gary Gensler, manifestó su preocupación sobre el mercado de las criptomonedas, que puede dar lugar a manipulación de precios, falta de liquidez y riesgos para millones de inversores debido a su gran volatilidad. Como respuesta a esta preocupación, todos los ETF se basarán en contratos de futuros de bitcoin, tal y como propusieron ProShares e Invesco a la SEC, que ya había rechazado previamente numerosas solicitudes de ETF de bitcoin. Con este sistema basado en contratos de futuros —que se rige por la Bolsa Mercantil de Chicago (CME)—, los compradores y vendedores no se exponen a la volatilidad propia de estos activos, ya que se compra a un precio fijo y se vende a un precio predeterminado. No obstante, esto no exime de riesgos a esta operaciones. Otra característica a tener en cuenta es que, al no ser una inversión directa en bitcoin, el precio del ETF y del bitcoin no coincidirán. Además, los ETF basados en contratos de futuros llevan asociaciones gastos extra en intermediarios que intervienen en las operaciones.