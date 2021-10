Así subirá la pensión de jubilación de las amas de casa en 2022

Pese a no haber cotizado o no haberlo hecho durante el tiempo suficiente, las amas de casa también pueden acceder a una pensión de jubilación, que en su caso será no contributiva. Este tipo de pensión es una prestación que protege a todos los ciudadanos mayores de 65 años en situación de necesidad económica, y además es una de las que más se incrementa en 2022. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 recogen que la revalorización de las pensiones contributivas (9,6 millones) se hará conforme a la inflación media hasta noviembre, una subida que el Gobierno calcula estará entre el 2,2 y el 2,3%. Mientras, las pensiones mínimas y no contributivas (449.724) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) subirán un 3%. De esta manera, las amas de casa serán uno de los colectivos más beneficiados, pese a que la cuantía de sus pensiones sigue siendo considerablemente más baja que las contributivas de jubilación.

La pensión de jubilación no contributiva gestionada por el Imserso da cobertura a los mayores de 65 años que no hayan cotizado los 15 años mínimos para acceder a la jubilación contributiva. Para cobrar esta prestación y beneficiarse del incremento que experimentará en 2022, primero hay que cumplir una serie de requisitos:

-Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 años y los 65 años. De este periodo, dos años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

-Las rentas o ingresos en cómputo anual para 2021 deben ser inferiores a 5.639,20 euros anuales.

-Si se convive con familiares las cuantías se elevan. En el caso de que el solicitante conviva solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos):

Para dos convivientes la cantidad límite es 9.586,64 euros.

Para tres, los ingresos máximos anuales son 13.534,08 euros.

A partir de cuatro, 17.481,52 euros.

-Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra en concreto alguno de sus padres o hijos las cifras aumentan aún más:

Con dos convivientes, la cifra límite es 23.966,60 euros.

Con tres, las rentas máximas de 2020 no deben superar los 33.835,20 euros.

Con cuatro convivientes, el límite de ingresos se sitúa en 42.703,80 euros.

Esto es lo que subirán en cada caso

Para 2021, la cuantía de las pensiones no contributivas queda fijada en 5.639,20 euros íntegros anuales (402,80 euros mensuales) que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año y la cuantía mínima nunca podrá ser inferior a 1.409,80 euros (100,70 euros mensuales). Si dentro de una misma familia hay varios beneficiarios de pensiones no contributivas la cuantía se reduce a 4.793,32 euros para cada beneficiario, en el caso de que haya dos, y 4.511,36 euros para cada uno, en el caso de que haya tres beneficiarios.

A estas cifras hay que aplicarles un incremento del 3%. Por lo tanto, las cuantías para 2022 quedarían de la siguiente forma: 5.808,38 euros en el primer caso (+169,18 euros); 1.452,07 euros para la cuantía mínima (+42,27 euros); 4.937,12 euros si hay dos beneficiarios en una misma familia (+143,80 euros); y 4.646,7 euros si hay tres (+135,34 euros).