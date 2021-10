Amas de casa: así pueden acceder a una pensión de jubilación en 2021

Dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar es un trabajo por el que no se cotiza. Muchas mujeres deciden o se ven en la obligación de ocuparse a tiempo completo del cuidado de la familia o paralizan su carrera al ser madres para cuidar de sus hijos. Según el Índice de Igualdad de Género publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés), el 39,8% de las mujeres españolas dedican una hora o más al día al cuidado de hijos, nietos, personas mayores y dependientes, frente al 27,7% de los hombres. En cuanto a las tareas domésticas, como cocinar y limpiar, el 84,5% de las mujeres dedican al menos una hora a ello, frente a tan solo el 41,9% de los hombres. Pese a este esfuerzo, al carecer de contrato de trabajo durante largos periodos de su vida, las amas de casa llegan a la edad de jubilación sin haber cotizado o no durante el tiempo suficiente, y muchas se preguntan si aun así pueden tener derecho a pensión de jubilación.

Estos perfiles no pueden acceder a una prestación contributiva de jubilación, pero sí a una pensión no contributiva, que asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para acceder a la modalidad contributiva. Estos son los requisitos para que las amas de casa puedan acceder a una pensión no contributiva de jubilación en 2021.

Requisitos de la jubilación no contributiva

La pensión de jubilación no contributiva gestionada por el Imserso da cobertura a los mayores de 65 años que no hayan cotizado los 15 años mínimos para acceder a la jubilación contributiva. Eso sí, hay que tener en cuenta que las cuantías son bastante más reducidas. Las beneficiarias tendrán que cumplir los siguientes requisitos:

-Tener 65 años o más.

-Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 años y los 65 años. De este periodo, dos años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

-Las rentas o ingresos en cómputo anual para 2021 deben ser inferiores a 5.639,20 euros anuales.

-Si se convive con familiares las cuantías se elevan. En el caso de que el solicitante conviva solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos):

Para dos convivientes la cantidad límite es 9.586,64 euros.

Para tres, los ingresos máximos anuales son 13.534,08 euros.

A partir de cuatro, 17.481,52 euros.

-Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra en concreto alguno de sus padres o hijos las cifras aumentan aún más:

Con dos convivientes, la cifra límite es 23.966,60 euros.

Con tres, las rentas máximas de 2020 no deben superar los 33.835,20 euros.

Con cuatro convivientes, el límite de ingresos se sitúa en 42.703,80 euros.

Cuánto se cobra

Para 2021, la cuantía de las pensiones no contributivas queda fijada en 5.639,20 euros íntegros anuales (402,80 euros mensuales) que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año y la cuantía mínima nunca podrá ser inferior a 1.409,80 euros (100,70 euros mensuales). Si dentro de una misma familia hay varios beneficiarios de pensiones no contributivas la cuantía se reduce a 4.793,32 euros para cada beneficiario, en el caso de que haya dos, y 4.511,36 euros para cada uno, en el caso de que haya tres beneficiarios.