Aena no despega y profundiza sus pérdidas hasta 124 millones, un 15% más que en 2020

Aena sigue sin levantar el vuelo. El gestor aeroportuario sigue lastrado por la incierta recuperación del sector aéreo y registró entre enero y septiembre unas pérdidas de 123,7 millones de euros, por encima de los 107,6 millones del año pasado, según ha informado la compañía. Aunque la empresa semipública asegura que el avance de los procesos de vacunación ha supuesto “una mejora en el comportamiento de la demanda y en la oferta de las compañías aéreas, principalmente desde el mes de mayo”, no ha sido suficiente para mejorar su resultado del año pasado. Y eso que, según el gestor, el número de pasajeros en los nueve primeros meses del año alcanzó los 76,5 millones (un 18% más que en el mismo periodo de 2020). Una cifra, sin embargo, que apenas equivale todavía al 35,8% del tráfico de pasajeros registrado entre enero y septiembre de 2019. Si se incluyen los datos del Aeropuerto de Luton (Londres) y de los seis aeropuertos de Aena Brasil, la cifra de pasajeros asciende a 87,4 millones, un 16,9% más que en el mismo periodo de 2020, lo que se traduce en una recuperación del 35,6% del tráfico del mismo periodo de 2019.

Noticias relacionadas Sector aéreo. El Gobierno congela las tasas y asesta otro revés a Aena

La mejora de pasajeros de Aena no se tradujo apenas en un avance de sus ingresos, que se mantuvieron casi planos en 1.760,8 millones de euros, un 1,6% más respecto a los primeros nueve meses de 2020. Los ingresos aeronáuticos fueron de 864 millones de euros, un 6,5% más que en 2020. Pero el comportamiento de los comerciales, que cayeron un 6,2%, hasta los 723,5 millones de euros, lastró el buen desempeño de los primeros.

Locales comerciales

La compañía ha explicado que, en aplicación de las normas de contabilidad (NIIF16-arrendamientos), en los nueve primeros meses de 2021 ha registrado contablemente los ingresos por Rentas Mínimas Anuales Garantizadas (RMGA) por importe de 388,1 millones de euros. Este importe se añade a los 620,3 millones de euros registrados a 31 de diciembre de 2020. Sobre este importe ha hecho estimaciones de riesgo de crédito (NIIF 9) y ha dotado provisiones por 30,3 millones de euros en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, Aena formuló en enero de 2021 una propuesta de descuentos a los operadores comerciales de las actividades de duty-free, tiendas, restauración, máquinas vending, servicios financieros y publicidad en relación con las Rentas Mínimas Garantizadas Anuales (RMGA) con el objetivo de ajustar los contratos de forma equilibrada a la situación de las partes, ambas muy afectadas por la pandemia. Según Aena, más de 90 operadores comerciales aceptaron su propuesta.

No obstante, muchos operadores no aceptaron esta propuesta y, como Aena recuerda, el pasado 3 de octubre entró en vigor la Ley 13/2021 que en su disposición final séptima aprobada por el Congreso y que modifica los contratos de arrendamiento o cesión de local de negocio para actividades de restauración o de comercio minorista que estuvieran en vigor el 14 de marzo de 2020 o licitados con anterioridad y los adapta a la caída del tráfico real de pasajeros. La compañía asegura que, una vez realizado un análisis más detallado de la aplicación de la ley y teniendo en cuenta el tráfico real de pasajeros de 2020, la previsión actual de tráfico de pasajeros para 2021 y la evolución prevista en la propuesta de DORA II para el periodo desde 2022 hasta 2026, año en el que se prevé alcanzar de nuevo el tráfico de 2019, Aena estima una reducción en los cobros de ingresos comerciales de, aproximadamente, 1.350 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025, frente a los 1.500 millones que había calculado inicialmente. La compañía, como ya explicó su presidente, Maurici Lucena, esta semana en el Congreso, ha insistido en que peleará en los tribunales para no tener que devolver el dinero que habría cobrado de más a los operadores que no aceptaron su propuesta de recorte de renta al considerar que la disposición aprobada por la Cámara Baja es inconstitucional.

En los primeros nueve meses del año, el resultado bruto de explotación (ebitda) de Aena se situó en 438,3 millones positivos, un 15,1% menos que los 516 millones de los nueve primeros meses de 2020. No obstante, la compañía asegura que la mejora en el tráfico en los últimos tres meses le permitió volver a generar una caja operativa positiva de 240 millones de euros entre junio y septiembre de 2021, pero durante los nueve primeros meses del año se produjo una disminución del efectivo neto del 93,6%, hasta 20,5 millones de euros, frente a 321,8 millones de euros en el mismo periodo de 2020.

La deuda financiera neta contable consolidada del Grupo Aena subió hasta 7.541 millones, 500 millones más que a cierre de 2020, con lo que aumentó la ratio de deuda financiera neta sobre ebitda desde 9,8 veces al finalizar el año pasado a 11,8 veces. En la actualidad, la compañía dispone de caja y facilidades crediticias por importe de 2.305,8 millones, a lo que añade la posibilidad de realizar emisiones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP) de hasta 900 millones de euros, de los que se encuentran disponibles 845 millones de euros.