Escrivá advierte de que se volverán a subir las cotizaciones si la hucha no es suficiente para pagar las pensiones

“El estado del bienestar hay que pagarlo y en todos los países que tienen modelos análogos al nuestro”. Así ha defendido el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, la aprobación del nuevo índice de equidad intergenaracional, rubricado solo con los sindicatos tras el rechazo de la patronal. “Lo que hemos hecho es una subida extraordinariamente moderada”, ha asegurado Escrivá, que ha recordado que el acuerdo supondrá para las empresas un incremento mensual de 10 euros para una base de cotización media de unos 2.000 euros, “algo bastante manejable y asumible”, ha declarado en una entrevista en Onda Cero.

También ha insistido en que España tiene unos costes laborales asociados a cotizaciones “muy por debajo” de los países de su entorno. “Al final el coste laboral agregado es lo que importa, cómo se distribuye (entre empresario y trabajador) es un tema, si me apura, casi contable. España en costes laborales está en una situación que da margen y holgura a lo que estamos haciendo”, ha afirmado.

Escrivá ha defendido que el Pacto de Toledo “incluye un amplio abanico de posibilidades” en el caso de que la subida de cotizaciones acordada solo con sindicatos no sea suficiente para el pago de las pensiones y reconoció que volverlas a incrementar es “una” de las opciones, “pero no necesariamente”. La subida acordada con los sindicatos, sin la patronal, de 0,6 puntos -a repartir en 0,5 puntos para las empresas y 0,1 puntos para los trabajadores- es “extraordinariamente moderada” y supone que “para una pensión media es de unos 10 euros al mes”, algo “bastante manejable y asumible”, en su opinión.

El ministro justificó que “cómo se distribuye” esta subida es “un tema casi contable” y argumentó que el coste laboral en España está “muy por debajo de los países de nuestro entorno”, citando que supone menos de 14 puntos sobre PIB mientras que en Alemania es 19 o en Francia es 17 puntos. “Hay que pagar un Estado de bienestar” y “hay margen y holgura” para el incremento, según aseguró. Expuso que esta subida es “lo que hace falta” en este momento y si no fuera suficiente, “ya lo revisitaremos, no vamos a flagelarnos innecesariamente ahora”. “El pesimismo cotiza muy alto”, se quejó el ministro, quien reconoció que, si la medida cerrada con los sindicatos no fuera suficiente, “el Pacto de Toledo incluye un amplio abanico de posibilidades, una de ellas es esta, pero no necesariamente”.

Sobre la negativa de CEOE a sumarse a este pacto, el ministro consideró que esta postura “no quita para que el grueso de la reforma esté acordado”, dado que en julio sí firmaron el acuerdo con una serie de medidas entre las que se encontraba negociar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el que se inserta el incremento de las cotizaciones sociales. Escrivá defendió que ha habido un “diálogo muy abierto” y apuntó que él tenía “expectativas” en que CEOE se sumara porque “no nos ha presentado una alternativa”. En esta línea, insistió en que “todo el mundo tiene que entender la solidaridad que tiene que haber para pagar el estado de bienestar” y consideró que los empresarios “defienden sus intereses, el interés general es lo que defendemos nosotros”.

El ministro también fue preguntado sobre el destope de las pensiones y señaló que está incluido en el paquete de medidas previstas por el Gobierno. En conjunto, el ministro afirmó que la Comisión Europea quiere “un sistema de pensiones moderno, equitativo, que haya pensiones suficientes y que sea sostenible y eso es lo que hemos acordado con ellos”.