Marta Ortega sustituirá a Pablo Isla como presidenta de Inditex

Relevo en la cúpula del gigante mundial de la distribución textil Inditex. El consejo de administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega, y previa propuesta de la comisión de nombramientos, ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez, hija del fundador de la compañía, como presidenta del grupo, con el carácter de consejera dominical, nombramiento que será efectivo a partir del 1 de Abril de 2022, según ha informado Inditex en una nota de prensa. Asimismo, Óscar García Maceiras, hasta ahora secretario general y del consejo, ha sido nombrado consejero delegado de Inditex, con efectos inmediatos. José Arnau Sierra se mantiene como vicepresidente del consejo de administración. Con ello, el consejo de administración culmina el proceso de relevo generacional iniciado en 2011 con la sustitución de Amancio Ortega en la presidencia de Inditex. Los nombramientos serán sometidos a la ratificación de la próxima Junta General de Accionistas.

Marta Ortega Pérez ha desarrollado su actividad en distintas áreas de Inditex durante los últimos 15 años y, en particular, ha dirigido el reforzamiento de la imagen de marca y propuesta de moda de Zara, área que seguirá supervisando. Bajo su liderazgo, se han materializado campañas con los más reputados creativos del sector como Steven Meisel, Fabien Baron, Karl Templer o Luca Guadagnino, así como el lanzamiento de nuevas colecciones premium, incluyendo Zara SRPLS y Charlotte Gainsbourg by Zara.

El relevo de Isla por Ortega era el paso natural dentro de la compañía, según ha reconocido el todavía presidente. Su designación, ha dicho, “ya se anticipaba desde su incorporación a la empresa por su capacidad y cualidades. Hacer realidad esta transición es la culminación de mi compromiso con Inditex y con Amancio Ortega”, ha asegurado Isla. La que será su sucesora, por su parte, ha agradecido el trabajo que ha hecho Isla y ha asegurado que “he vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años. Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía, nuestros accionistas y nuestros clientes, en el lugar donde se considere que soy más necesaria. Me siento profundamente honrada y comprometida por la confianza que se ha depositado en mí y enormemente ilusionada por el futuro que entre todos vamos a acometer”.

En lo que visto ahora parecía el adelanto el relevo, Marta Ortega ya había avanzado en agosto que estaba “abierta” a adoptar el cargo que el gigante textil considere necesario para ella, aunque incidió en que prefería trabajar de cerca con los productos de la compañía, según subrayó en una entrevista concedida a “The Wall Street Journal Magazine”. “Siempre estaré en cualquier sitio en el que la empresa más me necesite”, explicó. En este sentido, agregó que aunque entonces no tenía pensado adoptar un cargo formal en la ejecutiva de la empresa, estaba “abierta” a ello. “Para ser honesta, me gustaría estar cerca del producto. Creo que es lo que mi padre siempre hizo”, apostilló. En este sentido, y en el mismo artículo, Isla afirmaba que el papel de Marta Ortega en la empresa sería más significativo en la próxima década a medida que la empresa aumente su foco en la sostenibilidad.