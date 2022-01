Estos son los tres modelos de lavavajillas que menos agua y electricidad consumen por el mejor precio

No todas las viviendas cuentan con lavavajillas, pero cuando se disfruta de la comodidad de no lavar los platos a mano por primera vez es muy difícil dar marcha atrás. Si se está planteando adquirir su primer lavavajillas o comprar uno nuevo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recopilado los modelos más eficientes del mercado relación calidad-precio.

El primer paso para ahorrar luz y agua es elegir un modelo eficiente y, para ello, hay que conocer cómo funciona el nuevo etiquetado energético que entró en vigor en marzo de 2021. Durante un tiempo, convivieron en las tiendas las antiguas etiquetas energéticas (A+++, A++, A+, A, B, C y D) con las nuevas (A, B,C, D, E, F y G) en las que se han cambiado los requisitos de clasificación, que ahora son más exigentes. Por eso, no se puede hacer una equivalencia entre las antiguas y las nuevas etiquetas. Así, por ejemplo, hay lavavajillas que antes tenían una A+++ que ahora tienen una C o una D con el mismo consumo de agua y energía. De hecho, la mayoría de los modelos llevan las etiquetas energéticas C, D, E, o F, por lo que todavía un margen para mejorar la eficiencia de los lavavajillas y producir modelos de clase A y B.

Los tres modelos que menos agua y luz consumen y que mejor lavan por el menor precio posible son:

Bosch SGV2HAX02E, desde 543 euros.

Este modelo es el mejor del análisis realizado por OCU. Entre sus ventajas destaca que es modelo totalmente integrable en el mobiliario y que es capaz de lavar los platos y cubiertos de 13 personas, una gran capacidad que permite reducir el número de lavados anuales. Ostenta una D, lo que representa el cuarto nivel de eficiencia energética, pero hay que tener en cuenta que con el etiquetado actual la clase A y B están prácticamente desiertas. Además, en cuanto a nivel de ruido emite 44 decibelios, lo que se considera muy silencioso. Por otro lado, está equipado con función de inicio en diferido, lo cual puede ser útil si quiere usarlo por la noche para ahorrar en determinadas tarifas eléctricas.

Siemens SN23HI60AE, desde 637 euros.

Este modelo presenta la valoración más alta del ranking de la OCU, pero su precio es más elevado. Su carga máxima es también de 13 servicios. Tanto el programa normal como el eco son eficaces limpiando la suciedad de la vajilla y una de sus principales ventajas es su “reducidísimo” gasto de energía y de agua. También es muy silencioso y tiene la función “comienzo en diferido”, dos características especialmente útiles para usarlo por la noche. Su principal inconveniente es que todos sus programas son largos, especialmente el eco.

Bosch SMS4EMI00E, desde 620 euros.

En tercera posición se encuentra Bosch SMS4EMI00E, con un precio intermedio, pero un calidad algo más baja. De nuevo, este lavavajillas permite una carga máxima de hasta 13 servicios, es eficiente tanto en su programa normal como eco, su consumo es reducido, es silencioso y tiene la opción de “comienzo en diferido”. No obstante, presenta dos inconvenientes: el programa normal no elimina bien los restos de cocción en ollas y cazos y todos sus programas son demasiado largos.

Eficiencia no es sinónimo de calidad

La eficiencia puede derivar en una pérdida de calidad. La OCU ha comprobado que los aparatos que menos consumen no siempre están entre los mejores. Otros aspectos mejorables en los modelos eficientes son el ruido, que en ocasiones puede resultar excesivo y molesto, y la duración de los programas, especialmente en el caso del Eco. “Este modo de lavado ahorra luz respecto del programa normal (hasta un 20%) y algo de agua (apenas 1 litro menos), pero alarga el tiempo de lavado, que en muchos casos sobrepasa las 4 horas, algo a todas luces excesivo”, critica la OCU.