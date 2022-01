El Gobierno rechaza compensar con más de 1.300 millones a Aena por los efectos del coronavirus

El Gobierno ha propinado un importante revés económico a Aena. La dirección general de Aviación Civil, organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha rechazado la compensación solicitada por el gestor aeroportuario para paliar los efectos de la pandemia del coronavirus y su impacto en los ejercicios 2020 y 2021, según ha comunicado la compañía hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Según ha explicado Aena, Aviación Civil ha decidido no iniciar el procedimiento de modificación del Documento de Regulación Aeroportuaria (Dora) 2017-2021 -la hora de ruta en la que se fijan los ingresos que tiene el gestor vía tasas- instada por Aena, por cuanto “no se aprecia la concurrencia de todas las circunstancias excepcionales a las que se refiere el artículo 27 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre y no se observan por dicha Dirección General elementos en el DORA de cuya modificación pudiera derivarse la compensación solicitada”, según detalla la comunicación.

La solicitud de esa compensación por parte de Aena se remonta a marzo pasado, justo un año después de la irrupción de la pandemia, cuando el gestor ya veía claro que la plena recuperación del tráfico de pasajeros en los aeropuertos españoles no llegaría hasta al menos 2026 y decidió reclamar una compensación como consecuencia del impacto económico sufrido en 2020 y 2021. Aena, participada al 51% por el Estado, alegó que se había hecho cargo de los costes derivados de la gestión de la crisis sanitaria durante 2020, que cifraba en 35 céntimos por pasajero, por lo que entendía que debía recibir algún tipo de compensación o subvención para evitar así repercutirlo en sus tarifas de 2022 e incluso de 2023. Sin embargo, la regulación vigente establece que hasta 2025 la tarifa no puede subir respecto el año anterior. Aena quería que esa regulación se pudiera modificar argumentando que habían surgido elementos de seguridad con los que no se contaban.

Cálculo

Aunque Aena evitó en todo momento calcular a cuánto debía ascender tal compensación, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) había reconocido 2020 como un año excepcional y cifró el déficit de tarifa en alrededor de 1.365 millones debido a un desplome del 67% en los ingresos de Aena. La CNMC estimó, a partir de modelos de tráfico propios y de otros organismos internaciones, que los niveles de tráfico previos a la pandemia del covid se recuperarán antes de lo indicado por la compañía, ya que la recuperación se alcanzaría entre el periodo 2024-2025 en vez de en el ejercicio 2026, según estima el gestor.

Tras la decisión de Aviación Civil, Aena ha planteado el oportuno recurso administrativo ante la Secretaría General de Transportes y Movilidad, “sin perjuicio del ejercicio de otras acciones que pudieran corresponder en defensa de su interés social”, según ha explicado.