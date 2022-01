Telefónica amplía el teletrabajo voluntario hasta el 15 de febrero

Telefónica España ha decidido prorrogar hasta el 15 de febrero el teletrabajo voluntario para toda la plantilla como consecuencia del coronavirus, siempre que la actividad del trabajador así se lo permita, según se ha acordado este jueves en la XXIII Reunión de la Comisión de Seguimiento de la Covid-19. La continuidad de esta medida en Telefónica España se decidirá en función de la evolución de la pandemia, así como de cualquier disposición administrativa o sanitaria que las autoridades determinen, según han informado este jueves fuentes sindicales.

UGT ha insistido en la necesidad de que se sigan extremando las medidas de protección, profilaxis y distancia social hacia quienes no puedan teletrabajar -comerciales presenciales, tiendas, operaciones locales, producción audiovisual, etc- debido a la alta contagiosidad de esta variante y no bajar la guardia en ningún momento.

Esta medida se ha adoptado en un día, en el que el presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, ha dicho a Efe que la compañía no da por “zanjado” el coronavirus, aunque sí cree que “será más normal convivir” este virus y que su efecto en la economía “se vaya suavizando”.

Sindicatos y dirección de Telefónica España acordaron dar prioridad al teletrabajo, en una comisión de seguimiento, el pasado 21 de diciembre a causa del aumento de los contagios. Esta medida se prorrogó hasta el 9 de enero y posteriormente hasta el 31 de enero. Ahora será hasta el 15 de febrero.