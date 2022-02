Fenómeno “vivienda 3 en 1″: hogar, ocio y oficina en el mismo inmueble

Tras el estallido de la pandemia, se han registrado numerosos cambios que afectan a nuestro día a día, algunos de ellos produciéndose en nuestro propio hogar. Las restricciones de movilidad de los ciudadanos sumado a una transformación en las relaciones sociales y en las formas de trabajo de la sociedad, han provocado algunos cambios de tendencia en el mercado residencial dentro del sector inmobiliario.

Por lo tanto, se podría decir, que la vivienda es actualmente un activo de valor, en el que desarrollamos gran parte de nuestras actividades diarias, convirtiéndose en un “fenómeno 3 en 1″, es decir, son inmuebles residenciales que funcionan no sólo como primera vivienda, sino también como segunda residencia y oficina a raíz del teletrabajo, tal y como asegura la compañía Sociedad de Tasación.

La denominada casa tres en uno ha tenido especial impacto sobre todo en la costa. Tras el inicio de la pandemia, las demandas se aceleró a raíz de los bajos tipos de interés así como los niveles de ahorro acumulados, tanto es así que durante los primeros 10 meses las compraventas han crecido un 36% frente al mismo periodo de 2020 (+8,3% respecto a 2019), según el INE.

“Por tipología, las transacciones de viviendas unifamiliares han crecido más que las de los pisos, con niveles por encima del 20% en términos de crecimiento de compraventas interanuales (cruzando esta barrera en el cuarto trimestre de 2020 por primera vez desde que se empezó a construir la serie)”, explica la analista de mercado de Sociedad de Tasación, Leticia Sánchez Franco.

Cantabria es la autonomía en la que se ha registrado un mayor incremento interanual de compraventas de vivienda unifamiliar, aumentando un 4,6%, seguida de las Islas Canarias con una subida del 3,6% y Báleles con un incremento del 2,8%, en base a los datos del Colegio de Registradores.

Asimismo, el aumento de actividad en las zonas costeras justificaría el incremento de precios interanuales que han experimentado éstas, dado que a excepción de Madrid y Cataluña, las comunidades donde más aumentó el coste de la vivienda nueva en 2021 fueron Baleares, con una subida del 4,1%, Murcia (2,9%) o Asturias (2,9%), de acuerdo con los últimos datos publicados por la compañia.

“Ahora bien, aunque nos encontramos ante un fenómeno impulsado desde 2020 y cada vez más consistente, su continuidad estará supeditada a la evolución de la covid-19 y posibles nuevas cepas, así como a la recuperación de la normalidad y de los hábitos previos a la pandemia”, agrega la experta.

La Costa del Sol, localización álgida de este fenómeno

El sector inmobiliario está evolucionando de manera vertiginosa, y las diferentes entre primera y segunda residencia están cada vez menos marcadas. A pesar de estos cambios, las localizaciones del sur de España como Costa del Sol, siguen siendo las elegidas por los compradores y en las que se puede observar este fenómeno, tal y como asegura José Félix Pérez-Peña, director de Savills Aguirre Newman Andalucía.

El perfil de comprador predominante continúa siendo el cliente de primera residencia y lujo nacional e internacional, sin embargo, a estos se les suman nuevos perfiles tecnológicos norte europeos que consideran la Costa del Sol como el lugar “ideal” donde vivir y trabajar en remoto, encajando con el fenómeno de vivienda tres en uno, según la consultora.

“Las nuevas tendencias del trabajo en remoto han modificado el comportamiento del comprador, que estudia ahora zonas más espacio donde poder adaptar su vivienda a estas nuevas necesidades. Málaga y su provincia es ya la región mediterránea con más proyección para vivir y trabajar, es la que más ha crecido en población de toda España”, relata Pérez-Peña.

Durante 2021, el ritmo de lanzamiento de nuevos proyectos se ha intensificado en la costa, además de detectarse un mayor interés de los inversores y promotores en la adquisición de sectores completos para el desarrollo de complejos residenciales de calidad y con una mayor oferta de servicios.

A pesar de que algunas fuentes del sector no rechazan la teoría de la moda tres en uno, explican que esta tendencia no se concentra en personas que construyen obra nueva, sino en aquellas que cuentan ya con una segunda residencia. “Es cierto que hay gente que se ha dado cuenta que con el teletrabajo no tiene por qué residir en el mismo lugar donde se encuentre su empresa. Por este motivo, algunas personas que ya tenían una segunda residencia han decidido mudarse y cambiar el concepto de casa de recreo a casa y oficina”, afirman en este sentido fuentes del sector.