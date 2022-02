Estos son los trabajadores que pueden jubilarse de forma anticipada en España

La llegada de la jubilación es un momento ansiado por muchos trabajadores, tanto es así que no todos pueden esperar a la edad legal para hacerlo, ya que de las 316.156 personas que se jubilaron, 238.415 (el 75 %) lo hicieron con menos de 66 años, es decir, de manera anticipada de acuerdo con los datos de la Seguridad social.

No obstante, el anticipar la jubilación puede no ser la opción más recomendable para aquellas personas que no cumplen con los años ni la cotización requerida para tener una pensión acorde. A pesar de todo, existe un sector profesional que sí puede tener acceso a esta jubilación anticipada al haber estado en una naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa o tóxica y con un grado alto de morbilidad o mortalidad.

Por tanto, a partir de los 52 años, en aquellos casos más extremos se puede acceder a esta jubilación anticipada, ya que desde la Seguridad Social lo contemplan como razón del grupo o actividad profesional. Además de trabajar en alguna de estas profesiones, será necesario haber cotizado un mínimo de 15 años, de los cuales dos tienen que estar en los 15 previos a la solicitud.

Profesiones en las que un trabajador se puede prejubilar

Minería : Los trabajadores de este sector podrán prejubilarse, y se aplicará entre el 0,05 y el 0,5 de coeficientes reductores de la pensión. Esto se tendrá en cuenta para los años trabajados para reducir la edad de jubilación.

Personal de vuelo : Estos empleados también es otro de los colectivos que puede solicitar la prejubilación, por tanto, tienen un coeficiente de 0,4 para los pilotos y segundos pilotos y 0,3 para mecánicos, navegantes operadores de fotografía aérea, operadores tecnológicos, fotógrafos aéreos y operadores de cámara aérea.

Bomberos : A partir de los 60 años se aplica un coeficiente de 0,2, mientras que los que hayan cumplido 35 años de carrera se reduce la edad a los 59 años.

Taurinos : Tanto los matadores de toros, rajoneadores y novilleros se pueden jubilar a los 55 años si tienen demostrada una experiencia de 150 actos. En el caso de los banderilleros, picadores y toreros cómicos hay que tener 200, mientras que los puntilleros son 250 actos a partir de los 60 años. En cuanto a los mozos de estoque y rejones y ayudantes, a estos solo se les permite jubilarse a los 60 años si tienen 250 festejos celebrados y a cambio de una reducción del 8% de la pensión por cada año de adelanto.

Ferroviarios : En el caso de los trabajadores, los coeficientes que se establecen son de entre un 0,10 y de un 0,15 dependiendo de la profesión desempeñada.

Ertzainas : Estos tienen unos coeficientes idénticos a los bomberos, es decir, del 0,2 a partir de los 60 años y con posibilidad de reducir la edad de jubilación a los 59, si se consiguen acreditar 35 años de carrera.

Policías locales : Estos trabajadores tienen un coeficiente de 0,2, aplicable hasta los cinco años de la edad de jubilación, siendo seis años para los trabajadores con 36 años de experiencia.

Trabajadores del mar : En este caso, se contemplan coeficientes de entre el 0,1 y el 0,4, dependiendo de la profesión realizada, siempre con el tope de adelanto máximo de 10 años antes de la jubilación.

Artistas: Cantantes, bailarines y trapecistas se pueden jubilar a partir de los 60 años si acreditan ocho años en los últimos 21. Asimismo, el resto también puede prejubilarse, aunque por cada año de adelanto se reduce un 8% de la pensión.

¿Los sanitarios pueden acceder a la jubilación anticipada?

A estos sectores profesionales se les podría sumar el de los sanitarios, ya que la intención es que estos trabajadores se puedan jubilar de forma anticipada a partir de los 60 años y con el total de la pensión, como ocurre en otras profesiones.

Todo viene esto por una pregunta de un diputado del PP en el Congreso, donde el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, no se negó a ello, aunque tampoco adelantó acontecimientos.