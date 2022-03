Los autónomos estallan: “Necesitamos ya un IVA temporal superreducido para carburantes y electricidad o llegará tarde”

“Muchos autónomos y pymes están viviendo una situación límite, sobre todo en el transporte. Ha llegado el momento de pasar a los hechos con la aprobación de un IVA superreducido, de forma temporal, para los carburantes y para el precio de la luz” y que se haga “cuanto antes, porque si se demora puede llegar y ser tarde”. Con esta contundencia el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha reclamado hoy en una reunión empresarial en Segovia “unidad” para “bajar los impuestos” a los sectores más afectados.

Amor ha querido lanzar el guante al Gobierno para que actúe de inmediato en el control del precio de la energía y los carburantes. “Está muy bien que se anuncie que se van a rebajar impuestos, pero hay que pasar a los hecho”. Según advirtió, para un millón de autónomos el principal problema ahora mismo es para mantener la actividad profesional por los precios energéticos y de los carburantes.

Actualmente, la inflación se encuentra en el 7% y los analistas advierten que en los próximos meses podría llegar a tener de dos dígitos, lo que unido al aumento de precios de los carburantes y los precios energéticos, está “cayendo una losa sobre toda la ciudadanía”, pero en el caso de los autónomos, “con mayor dureza”. Por ello, el presidente de ATA ha instado al Gobierno a que se paralizare cualquier subida de impuestos, de cotizaciones y de cualquier medida que en estos momentos lastre al tejido empresarial, como la aprobación del nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales o la aplicación de la subida del 0,6% en el Mecanismo de Equidad Intergeneracional previsto para 2023. “El sector agrícola, el sector del campo, el sector de la ganadería, la hostelería, el comercio, el transporte, prácticamente todos los sectores empresariales se están viendo afectados y muchos van a tener que cerrar si no se les ayuda de alguna forma”, ha asegurado Amor.

El representante de los autónomos también ha explicando que “dos de cada tres autónomos no han recuperado la facturación” que tenían previa a la pandemia. Esta sería una razón más que sumar a “una larga lista” de razones que el Gobierno “olvide todo lo que significa ahora mismo una subida de cotizaciones. Con todo lo que tienen encima, que además les digan que tienen que pagar más cotizaciones, en cualquier economía sensata, es pegarse un tiro en el pie. Lo que se tiene que hacer es aplazarlo hasta se todo se estabilice”.

Para Amor, no es momento de subir ni los impuestos ni las cotizaciones, “lo que hay que hacer es bajarlos. Lo peor que le puede ocurrir ahora al tejido empresarial son más costes laborales, más cotizaciones y más impuestos, porque si lo sumamos a los costes de producción por el incremento de la energía y los carburantes la situación de millones de autónomos y empresas es insostenible”. Y recordó que, si no se toman medidas de inmediato, “todo lo que no se ha llevado por delante la pandemia se lo va a llevar la imposibilidad de pagar las facturas energéticas”.