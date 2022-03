La perfumería de Mercadona presenta sus lotes para el Día del Padre

La compañía de supermercados físicos y de venta online, Mercadona, siempre está atenta a las fechas más señaladas, y una de ellas no podía ser otra que el Día del Padre. Si eres de las personas que a estas alturas no has encontrado el obsequio para poder regalar en este día tan especial a tu progenitor, no te preocupes, el departamento de Perfumería y Cosmética de Mercadona ha ampliado su surtido para que los más rezagados no tengan problema en encontrar el regalo ideal y sobre todo que sirva para todo tipo de padres.

Un regalo especial para la persona más especial

El Día del Padre es una fecha especial y todos los años a todos nos gusta tener un detalle con una de las personas más importantes de tu vida. Este día es un momento perfecto para demostrarle tu cariño. Los lotes de perfumería nunca fallan, los hay para todos los gustos y necesidades así que seguro que podrás elegir el que más vaya con la personalidad de tu padre. Seguro que acertarás.

World’s Best Dad, lote FOTO: Mercadona

El lote “World’s Best Dad” está formado por un frasco de Eau de parfum de 45 ml y gel de baño de 100 ml. La fragancia de esta colección es de notas amaderadas especiadas. Está elaborado por el proveedor Totaler Jesús Gómez en sus instalaciones de Rafelbunyol (Valencia).

Otra alternativa es el lote “Misty Wood Esencia Vital”, que se compone de un frasco de Eau de Toilette , otro de gel de baño perfumado, un champú que limpia suavemente el cabello y un after shave para hidratar y cuidar la piel proporcionando una agradable sensación de frescor.

Misty Wood FOTO: Mercadona

Otro de los lotes especiales para este día tan importante es el lote Ikiru que contiene un eau de toilette en un frasco de 100 ml, junto a una versión mini de 30 ml que es ideal para llevar de viaje por ejemplo. La fragancia de esta colonia es suave, minimalista y muy atractiva, con notas cítricas y fondo amaderado.

Lote Ikiru de colonia FOTO: Mercadona

Y por último si consideras que tu padre no es muy “amigo” de fragancias o perfumes, Mercadona tiene otra opción y es que también ha sacado a la venta un lote de unidades limitadas de la maquinilla Precision6, con mango, soporte y ocho recambios con banda lubricante de aloe vera y vitamina E. Una solución perfecta para personas que se afeitan a diario y necesitan un extra de lubricación. Además viene con un soporte transportable.