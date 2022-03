¿Quieres unos labios con volumen? Mercadona tiene nuevo producto

Todo lo que toca la cadena valenciana se convierte en oro, sobre todo si hablamos de los productos que vende en su departamento de Perfumería y Cosmética. Si no hace tanto estábamos hablando de su bruma facial y la locura desatada con este producto en redes sociales, o sus cremas faciales que son todo un boom en cuanto a precio y propiedades, ahora le toca el turno a nuestros labios. Ahora que ya no tenemos que llevar mascarillas en exteriores, los labios han salido a la luz y los productos para estos se han multiplicado.

Si siempre has deseado tener unos labios voluminosos pero no sabes cómo conseguirlo o tus nociones de maquillaje son básicas, no te preocupes, gracias al supermercado valenciano ahora podrás lucir unos labios como los de Angelina Jolie sin tener que pasar por cirugía claro. Si tu genética no es la de tener unos labios carnosos, Mercadona ha traído una nueva línea al supermercado que te dejará de piedra, ya que las que lo han probado dicen que funciona, y por el precio que tiene este producto vale la pena intentarlo.

Aumenta el volumen de tus labios progresivamente

La cadena valenciana propiedad de Juan Roig ha decidido sacar una nueva línea de productos llamados SOS entre los que se encuentra un bálsamo labial que se ha convertido en toda una revolución. Este bálsamo contiene propiedades hidratantes, protectoras, suavizantes y voluminizadoras, he ahí donde ha dado en el clavo. Si hay algo que muchas personas quieren son unos labios carnosos y con volumen. El nuevo bálsamo labial de la colección SOS aumenta progresivamente el volumen de los labios con un uso continuado. Tendrás que tener este bálsamo a mano y aplicarlo asiduamente para que notes el efecto en tus labios, pero como este bálsamo además hidrata y protege, será coser y cantar, además lucirás una boca espectacular ( y con volumen).

Nuevo bálsamo labial de Mercadona de la colección SOS. Aumenta y repara FOTO: Mercadona

Tras la aplicación de este bálsamo notarás una sensación de confort y bienestar, ya que tiene un ligero efecto refrescante, ahora que viene pronto el calor, los labios se resecan y cuartean , será el producto perfecto para llevar en el bolso.

Además este labial es rico en manteca de karité y de mango, y por otro lado contiene colágeno y ácido hialurónico de bajo y muy alto peso molecular para una acción completa, rellenando así los labios desde el interior y favoreciendo su aumento de volumen desde las capas más superficiales de la piel.

Mercadona ya tiene a la venta este bálsamo “mágico” que hará que tus labios estén cuidados, hidratados y con volumen y todo a un precio espectacular, ya que el bálsamo cuesta 4,50 euros. Y si no tienes bastante con eso aún hay más porque el supermercado valenciano tiene otros productos labiales nuevos de esta misma colección, aunque eso lo veremos otro día...