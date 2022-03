La mujer de confianza de Warren Buffett en España

Warren Buffet (92 años) es considerado uno de los mejores inversores de la historia. Es el presidente y director ejecutivo de Berkshire Hathaway, firma que a lo largo de su historia ha generado rentabilidades anuales del 20%. Su pericia como inversor y su talento como directivo le han permitido convertirse en una de las 10 personas más ricas del mundo, según la lista Forbes. Esta semana el conglomerado de Buffet volvió a rugir. Las acciones de clase A (representan el 0,50% de total de las acciones de la compañía) ganaron un 1,3% hasta los 504.400 dólares. Este último resultado impulsó la capitalización de Berkshire por encima de los 730.000 millones de dólares, convirtiéndose en la única empresa no tecnológica en la lista de las 10 más valiosas de Estados Unidos.

Cuatro son las posesiones más relevantes de la compañía, lo que el empresario denomina las «Big four» (la industria aseguradora, Apple, la compañía de transporte BSNF, y la compañía energética BHE), aunque hay otras muchas empresas con las que el magnate gana mucho dinero, como American Express (19,9%), Bank of America (12,8%), BYD (7,7%), Moody´s (13,3%), Coca-Cola (9,2%) o Charter Communications (2,2%). Es, sin embargo, la industria aseguradora la que representa la mayor cartera de inversión del grupo. Los negocios de seguros emplean a más de 50.000 personas en el mundo y el grupo está entre las cinco mayores aseguradoras del planeta por volumen de primas y capitalización bursátil. La operación de seguro directo de la compañía en Europa comenzó en 2014, con la creación de Berkshire Hathaway European Insurance DAC en Irlanda, y a partir de ese año, fueron constituyendo sucursales en Alemania, Reino Unido, Francia y finalmente España, donde desembarcaron en 2019, en plena pandemia.

Para expandir su negocio asegurador en España, la compañía nombró el pasado agosto a Constanza Gállegos Country Manager en Berkshire Hathaway Specialty Insurance. Gállegos, de 48 años, es una mujer curtida en el sector asegurador donde aterrizó cuando terminó la carrera. Acumula 24 años de experiencia en este campo tanto en España como en Europa. Licenciada en empresariales y derecho en ICADE, iba, como explica ella, para ingeniera de telecomunicaciones. Sin embargo, su predilección por las humanidades, un poco influenciada por el psicólogo del colegio los Agustinos en el que estudiaba, la llevaron a decantarse por el mundo de la empresa. «Podría haber sido una buena ingeniera, no lo sé, pero creo que no habría podido estudiar una carrera que fuera más acorde con mi forma de ser, disfruto mucho de las relaciones con las personas, me gusta la historia, analizar el devenir de los pueblos y eso con la ingeniería no tiene mucho que ver», comenta Constanza.

Al terminar sus estudios comenzó su trayectoria profesional en Musini (la mutualidad del INI) en 1997, donde descubrió su «pasión» por la Responsabilidad Civil. Cuando Mapfre compró Musini, Gállegos pasó a dirigir el área de Construcción e Ingeniería, Administración Pública y Colegios Profesionales, en la división de Grandes Riesgos. Más tarde, entre 2010 y 2018 fue directora general para España de la aseguradora QBE. En 2017 se mudó con su familia a Londres para desempeñar el rol europeo de Head of Distribution para la aseguradora. Residía y trabajaba en Londres cuando, en 2018, Berkshire Hathaway la contactó por primera vez para dirigir su división de seguros en España. «Me entrevisté con Chros Colahan, el presidente de Europa. Entonces estaban buscando a la persona apropiada para comenzar sus operaciones en España. Tengo que reconocer que el proyecto me pareció fascinante y la charla fue muy agradable, pero yo residía en Londres con mi familia y en ese momento tuve que dejar pasar el tren. Regresé a Madrid en septiembre de 2020, desarrollando el mismo rol europeo para QBE, y en enero de 2021, Berkshire me volvió a contactar, sabiendo ya que estaba en Madrid, para conocer mi interés en liderar la operación aquí, tras la salida de la persona que había estado a cargo del proyecto desde su creación. La verdad es que es raro que el tren pase dos veces y me pareció en esa ocasión que sí debía avanzar y seguir conociendo la compañía y a las personas que la formaban. Y empezó un proceso de enamoramiento muy bonito que culminó con mi incorporación a la compañía en agosto, tras seis meses de garden leave después de mi salida de QBE en marzo de 2021».

No fue hasta el pasado noviembre, una vez que EE UU abrió sus fronteras a los vuelos internacionales, cuando Constanza Gállegos visitó por primera vez la sede central de Berkshire Hathaway Specialty Insurance, en Boston, para hablar sobre el futuro de la compañía y de la «ambición de crecimiento y expansión del grupo en Europa y en el resto del mundo». Entonces conoció a Warren Buffet. «Me sorprendió su clarividencia, su sencillez, su cercanía, siempre dispuesto a hablar con todo el mundo».

La llegada de Berkshire Hathaway al mercado español en 2019 fue muy bien acogida por clientes y corredores y desde la llegada de Gállegos en agosto del año pasado, la compañía ha visto fortalecida su posición, lo que les hace ser «optimistas» de cara al futuro. Al cierre de 2021 el volumen de primas en Europa del grupo superó los 1.000 millones de dólares y la operación en España superó los 100 millones de dólares en tan solo dos años. «El crecimiento ha sido muy rápido, es verdad que nos ha acompañado el ciclo de mercado. Tenemos una peculiaridad y es que ni compramos reaseguro facultativo ni tenemos protección de reaseguro, por lo que no nos afectan tanto los vaivenes de los precios del mercado de reaseguro. Esto nos da mucha flexibilidad porque siendo nosotros reaseguradores podemos tomar nuestras propias decisiones, sin que nadie nos imponga ninguna cláusula, y esto los clientes lo entienden como aire fresco. Nos han visto como una compañía que no viene a limitar su capacidad, que no viene a reducir sus términos, ni a subir sus precios. Además, no tenemos una cartera que remediar, somos una compañía todavía joven con muchas ganas de hacer negocio, de aportar soluciones y trabajar con nuestros corredores y clientes de la mano, entender lo que necesitan, lo que les preocupa».

La intención del grupo es convertirse en una de las aseguradoras de referencia para empresas en todas las líneas de negocio que pueda en el largo plazo. En España es ya un agente relevante en los ramos de Daños Materiales, Responsabilidad Civil, Líneas Financieras, Construcción e Ingeniería, áreas a las que se unirán nuevos productos para ofrecer al mercado, como Surety, A&H, Travel, M&A, etc. Con fuerte presencia en el sector de la energía, sobre todo en renovable, es uno de los principales aseguradores de energía eólica del país.

España es un mercado muy interesante, con buenas oportunidades de negocio

Destaca también su penetración en el negocio sanitario público, asegurando los servicios sanitarios de siete comunidades autónomas que atienden a más de doce millones de personas. También está presente en los seguros de consejeros y directivos de las grandes empresas. «España es un mercado muy interesante y atractivo para el grupo. Es un mercado maduro pero muy rentable, en el que hay buenas oportunidades. Para nosotros se trata de encontrar esas áreas rentables y ser capaces de entrar de manera relevante y sostenida y siendo más eficaces que nuestros competidores. Tenemos un plan de crecimiento muy ambicioso. Ahora estamos centrados en el segmento corporate, en clientes de tamaño grande, que han pasado muchas dificultades en los últimos años por el endurecimiento del mercado y que nos han visto como un jugador con ganas de ayudar y de aportar soluciones. Iremos poco a poco acercándonos también a los clientes de menor tamaño, cuando nuestra estructura nos lo vaya permitiendo, para que nos conozcan también y puedan acceder a nuestros productos. También iremos expandiendo el número de corredores con el que trabajamos», comenta.

Invasión rusa

Berkshire Hathaway Speciality Insurance tiene sus oficinas en una de las torres de la Plaza de Azca en Madrid. En la planta 19, Constanza Gállegos dirige un equipo de 25 personas y terminarán el año siendo unos 35, con la intención de llegar a los 70 empleados en el plazo de tres años. También quieren desembarcar en Barcelona y Lisboa muy pronto. Gállegos es optimista, a pesar de que la guerra en Ucrania ha generado mucha incertidumbre en el mercado. «La situación está afectando económicamente a todos los niveles y aún más en Europa por nuestra dependencia energética de Rusia. Cuando la economía se empezaba a recuperar poco a poco de la pandemia, ahora nos toca esto, que nadie se esperaba. Vamos a sufrir este nuevo ciclo económico, que puede durar unos cuantos años y con la subida de los tipos de interés subirán los precios y también los de los seguros. Empezábamos a vislumbrar el final del ciclo duro, pero ahora no lo veo tan claro».

A pesar todo, para Gállegos este proyecto «ha sido un regalo». «La confianza que el grupo ha depositado en mí, la fortaleza que demuestran cada día, los valores, la forma de entender el negocio, de tratar a los clientes y corredores y sobre todo, las personas que integran el equipo, son excepcionales. Tener la oportunidad de construir un negocio para Berkshire es algo único. Mi llegada al grupo ha supuesto un empujón, el orden y la fuerza que necesitaban para que la operación crezca exponencialmente y situar a la compañía entre las mejores del mercado».

Warren Buffet no ve buenas oportunidades de inversión en el mercado Warren Buffet reconocía en su carta anual de 2022 a los accionistas, que él y su socio Charlie Munger «encuentran pocas cosas en el mercado que les emocionen». El objetivo de la misiva, según cuenta el propio Buffet, es tener al tanto a los accionistas de ideas interesantes y nuevas en Berkshire Hathaway, «pero lo cierto es que no ha habido mucha acción en 2021», lamenta. En la carta de este año, el «oráculo de Omaha» explica por qué mantiene su gigantesca reserva de efectivo de 144.000 millones de dólares, de los que 120.000 millones estaban en Tesoro americano. Señala Buffett que no se trata de una «expresión de patriotismo» ni ha perdido su «preferencia por la propiedad de empresas», sino que considera que ha «fallado en encontrar compañías enteras o pequeñas porciones de ellas que cumplan nuestro criterio para mantenerlas en el largo plazo». Por tanto, solo queda la recompra de títulos propios, algo que Buffet y Munger hicieron por valor de 27.000 millones de dólares el pasado año, y de 51.700 millones desde 2019, de forma que los accionistas «poseen en torno a un 10% más de todos los negocios de Berkshire». Estas reflexiones vienen acompañadas de los resultados de la compañía que mostraron que los beneficios operativos de Berkshire se habían disparado un 45% con respecto al año anterior, hasta los 7.300 millones de dólares en los últimos tres meses de 2021. En su misiva, Buffet también dedica un espacio a desgranar los cuatro negocios que representan el grueso del valor de Berkshire Hathaway. Lo que denomina los Big Four. Comienza con su conglomerado de aseguradoras, un negocio del que dice que «el producto nunca quedará obsoleto y el volumen de ventas generalmente aumentará junto con el crecimiento económico y la inflación». En segundo lugar menciona a Apple, del que Berkshire posee un 5,55%. En tercer lugar está la línea de ferrocarriles BNSF, «la arteria número uno de comercio estadounidense», que alcanzó un beneficio récord de 6.000 millones en 2021. Y, finalmente, la filial eléctrica BHE que generó 4.000 millones de beneficio el pasado año y de la que Berkshire posee el 91,1%.