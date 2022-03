La transportistas pagarán a precios actuales 1,23 euros por el gasóleo con la bonificación de 20 céntimos

La bonificación de 20 céntimos por litro de combustible incluida en el acuerdo alcanzado esta madrugada entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) supondrá un ahorro del 14% sobre el precio neto que los transportistas pagan ahora por el gasóleo y que ya es sensiblemente inferior al que abonan otros conductores, según cálculos realizados por los Técnicos de Hacienda (Gestha).

Según explica Gestha, los transportistas pueden deducir el IVA del carburante que consumen al tener completamente afecto el vehículo a su actividad. Además, obtienen la devolución parcial del impuesto sobre hidrocarburos, tributando al mínimo de 33 céntimos por litro que marca la Directiva europea. Teniendo en cuenta estos dos factores, los Técnicos de Hacienda aseguran que, partiendo del precio medio de venta en las estaciones de servicios de toda España de la pasada semana (1,7933 euros por litro), el precio neto de impuestos que soportan los transportistas es de 1,4331 euros/litro de gasóleo A habitual. Si se le descuentan los 20 céntimos por litro acordados entre el Gobierno y las patronales del sector, esto implicará que el precio final que pagarán los transportistas por el litro de combustible cuando vayan a repostar será de 1,2331 euros por litro si se toma como referencia el coste de la semana pasada.

La bonificación de 20 céntimos por litro es una de las medidas pactadas con el sector para compensar la meteórica subida de los carburantes de las últimas semanas que ha llevado a la Plataforma por la Defensa del Transporte a convocar la huelga de la que hoy se cumplen doce días y que todavía, oficialmente, no está desconvocada. El paquete de medidas, que asciende a 1.125 millones de euros, contempla también ayudas directas por un importe de 450 millones de euros para las empresas de transporte de mercancías y de viajeros en función del tipo de vehículo, así como la ampliación de plazo de vencimiento de los créditos avalados por el ICO hasta 8-10 años, así como la ampliación del periodo de carencia de los créditos avalados por el ICO en 6 meses y nueva línea de crédito avalado por el ICO con 12 meses de carencia. Igualmente, se devolverá mensualmente el gasóleo profesional.

Trabajo a pérdida

Junto a estas ayudas de tipo económico, los transportistas han arrancado un compromiso para neutralizar el trabajo a pérdida, principal reivindicación de la Plataforma convocante del paro. Así, antes del 31 de julio, el Ministerio de Transporte presentará al CNTC un texto de proyecto de ley para aplicar al sector del transporte de mercancías por carretera los principios de la ley de la cadena alimentaria para asegurar una utilización justa de la subcontratación y la rentabilidad del trabajo en el sector, para posteriormente presentarlo al Consejo de Ministros.

A pesar de este paquete de medidas, Plataforma ha anunciado que sigue adelante con los paros porque considera que lo acordado es “pan para hoy y hambre para mañana”. No obstante, una de sus principales reivindicaciones, sentarse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se va a cumplir. Sánchez ha citado a los directivos de la organización esta tarde a una reunión en el ministerio para explicarles el acuerdo. Eso sí, la ministra ha advertido de que no se renegociará porque los representantes legítimos del sector son los miembros del CNTC, con los que ha negociado y entre los que no está Plataforma.