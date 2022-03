Segunda edición de los Premios Europeos de Calidad Empresarial

El emblemático Hotel Westin Palace de Madrid se engalanó una vez más para acoger un exclusivo evento organizado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad. Un escenario perfecto que acoge la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial y que convocó a una selección de profesionales de los más plurales sectores. En este contexto, la AEDEEC concedió el citado galardón en el marco de una exclusiva cena que escenificaba una imponente gala que tuvo como objetivo poner en valor la voluntad de una clase empresarial comprometida con el esfuerzo y la constancia para ofrecer en su trabajo productos y servicios de una calidad asombrosa.

El acto, conducido por los periodistas y comunicadores Ana García Lozano y Santi Acosta, tuvo como escenario el reconocimiento a la extraordinaria labor realizada por los distintos sectores premiados. La apuesta por la calidad del trabajo realizado y el esfuerzo dedicado, dejó patente en el evento la involucración y compromiso por todos los galardonados en sus funciones.

La velada dio comienzo con la llegada de los premiados y autoridades al hall del Hotel Westin Palace. Los galardonados fueron recibidos por las personas de la organización de la AEDEEC y obsequiados con un exquisito cocktail de bienvenida. Durante este tiempo, los invitados tuvieron la oportunidad de conocerse y realizar networking. Tras el ineludible paso por el photocall y las correspondientes fotografías, los protagonistas realizaron una breve entrevista para después ser conducidos al deslumbrante Salón Neptuno, donde dio comienzo el acto de entrega de la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial.

Con unos presentadores de excepción -Ana García Lozano y Santi Acosta-, quienes abrieron la velada invitando al escenario al Presidente de la AEDEEC, D. José Luis Barceló, que por motivos personales no pudo acudir a la entrega de los premios pero dejo unas palabras a los galardonados.

Aspecto del salón Neptuno, donde se celebró la gala FOTO: Jesús G. Feria La Razon

De esta forma, la velada comenzaba con Dña. Rebeca Díez Martínez, la primera Wedding Planner de Europa en ser galardonada con el Premio Europeo a la Calidad Empresarial. En 2012 inició su trayectoria profesional en Madrid en la industria de las Bodas y Eventos, tras una larga carrera en diversas multinacionales, y creó Taste and Celebration donde cada año ayuda a cientos de personas a preparar sus eventos y organizar sus bodas. Es miembro de la UEC (Unión Española de Catadores), profesora de ESPRI (Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales) y ha sido miembro de la junta directiva de AIWPE (Asociación Internacional de Wedding Planners y Profesionales de Eventos), realiza talleres privados de Wedding Planner and Designer, es ganadora de varios premios del sector Bodas y participa en diferentes Ferias del sector nupcial. Es activa y creativa, tiene formación en protocolo, planificación, maestra de ceremonias, decoración, maridaje, arte floral, finanzas, imagen personal, corte de jamón, decoración con globos, repostería, lettering y arte en acuarela; siendo cada momento que estas en sus formaciones un aprendizaje constante. Rebeca comenzó en el sector realizando tartas de pañales y mesas dulces, fue reinvirtiendo sus beneficios hasta lograr la empresa que es hoy. Ese empeño, esfuerzo y dedicación son los que hoy la sitúan como una de las wedding planners mejor reconocidas de España, ya que sigue una metodología internacional por su formación en diversos países, entre ellos EEUU, en organización de celebraciones.

El siguiente premio lo recibió D. Rodolfo de Porras, CEO de Psicoabreu, una empresa de atención psicológica referente a nivel nacional fundada en 1995, con 11 clínicas situadas en la provincia de Málaga y un equipo de más de 50 profesionales expertos de la salud mental en continua formación. El objetivo de esta empresa, que está actualmente comenzando su expansión nacional, es potenciar el papel de la psicología en España, además de mantener el estándar de excelencia sanitaria que caracteriza al grupo PsicoAbreu, asegurando así la eficacia de sus terapias psicológicas y la satisfacción de cada uno de sus pacientes. Desde su área de desarrollo profesional, el equipo PsicoAbreu se encuentra distribuido por equipos especializados para el tratamiento de los diferentes trastornos psicológicos, áreas y orientaciones que trabajan de forma conjunta. Para ello, PsicoAbreu organiza continuamente simposios de temáticas concretas, estudios de casos, supervisiones, formaciones internas, etc., que permiten al profesional estar en constante formación.

Además, cuenta con un Departamento de Calidad que colabora y contribuye a mejorar y apoyar el trabajo del psicólogo y la atención dada al paciente. Para PsicoAbreu es primordial ofrecer un servicio de atención psicológica eficaz que tiene como objetivo conseguir la máxima satisfacción del paciente, ayudándole a coger las riendas de su vida, sintiéndose cómodo y cercano al profesional, trabajando de persona a persona. PsicoAbreu ha sido elegido como uno de los mejores Centros de Salud Mental en España por Psicología y Mente, además ha sido galardonado en el año 2021 con el Premio Doctor Fleming a la Excelencia Sanitaria por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural, así como el Premio Bienestar y Calidad de Vida por el periódico La Razón, a la mejor trayectoria profesional.

Seguidamente subió al escenario D. Juan Luís Yagüe, de Colegios Casvi, un centro privado y mixto cuya fundación se remonta a 1985, cuando D. Juan Yagüe, tras 24 años dedicado a la enseñanza, hace realidad su gran sueño: la inauguración del Colegio Privado Internacional Eurocolegio Casvi. Su objetivo es siempre la educación integral de sus alumnos. Por eso, la educación que ofrecen desde Eurocolegio Casvi no termina cuando concluyen las clases o el horario escolar. Son muchas las actividades que organizan que les ayudan a fomentar el desarrollo de habilidades muy necesarias para enfrentarse a la sociedad globalizada del futuro, ampliar sus conocimientos, o adquirir valores que les convierta en mejores personas. Su visión es una enseñanza donde los alumnos alcancen los máximos niveles de excelencia en su formación académica y personal, desarrollando, dentro del marco del Bachillerato Internacional, el pensamiento crítico, el dominio de los idiomas, el fomento del deporte, la creatividad y espíritu artístico, la atención personalizada a las familias, y la innovación tecnológica y educativa. Esta visión siempre está enfocada en hacer crecer personal e intelectualmente a los alumnos para alcanzar una auténtica situación de ventaja en la universidad, en el mundo laboral, o en cualquier situación de la vida real a través de la detección y el desarrollo del talento, con espíritu emprendedor y un compromiso ético con nuestra sociedad. El Colegio tiene una estructura de Campus, formado por diferentes edificios para cada etapa educativa, con patios y parques infantiles específicos para cada una de ellas. El cuidado y mantenimiento del Campus forma parte de la estrategia de mejora continua del centro.

El siguiente galardonado es D. Pedro Segura, de Grupo Segura Ruiz. Pedro Segura Cerezo, fundador de la empresa en 1.955, fue un hombre emprendedor que, empezando desde cero y con gran esfuerzo y dedicación, logró crear una empresa dedicada al desestaño de la hojalata, cuyos principales proveedores eran las empresas conserveras de la zona. Su política de trabajo y esfuerzo fue transmitida a sus hijos que hoy día, además siguen luchando para satisfacer las necesidades medioambientales de Nuestra Región con la máxima eficiencia, a través apuesta integral por el reciclado de envases metálicos procedentes de las Plantas de RSU, con una tecnología propia, fruto de la Investigación y el Desarrollo de nuevos procedimientos físicos y químicos que permiten poner en valor estos materiales como nuevas materias primas, contribuyendo así de una manera sostenible al desarrollo de la Economía Circular de este sector. Para añadir valor a este material de acero estañado HOJALATA, La Empresa Pedro Segura S.L hace 25 años, con gran apoyo Regional y de Ecoembes, crea su División Química para dotar a la Empresa de un verdadero Centro de Investigación propio y comienza a colaborar con los principales Centros de Investigación de la Región de Murcia. Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y posteriormente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través del Instituto de Ciencia de los Materiales de Madrid a donde acude con una propuesta de investigación clara: Obtener derivados químicos del estaño que dieran un valor añadido a los productos obtenidos del reciclado.

El siguiente premio fue para D. Eduardo García, de Montessori International School Conde Orgaz. Se trata de una institución que nació en el año 1970 con una idea muy clara: democratizar la educación de alta calidad a través de un programa de acceso universal. Nuestro modelo educativo garantiza la diversidad sociocultural del alumnado y minimiza la barrera económica de acceso. El objetivo es que el futuro de nuestros niños sólo esté condicionado por su talento, proyección y esfuerzo. Con un enfoque de enseñanza multilingüe, la excelencia en idiomas (castellano, inglés y francés) abre un abanico de posibilidades universitarias a nuestros graduados y por consecuencia al mundo laboral futuro. Somos un colegio internacional, integrado en el Programa Educativo Español, con las mismas asignaturas oficiales, pero con ponderación del modelo de enseñanza práctico (piedra angular del método Montessori) sobre la base teórica. Trabajamos con mucha más intensidad la inteligencia emocional y las habilidades sociales, porque nuestro objetivo final va más allá de una mera escala de formación hacia la universidad. Queremos que nuestros alumnos sean seguros de sí mismos, y que cultiven esa personalidad a través de la curiosidad y la creatividad.

El siguiente galardonado fue D. Asdrúbal Nadal Rivas, de Cakemapping.pro. Se trata de un artista audiovisual Español, nacido en Caracas, cuenta con 25 años de experiencia como profesional del diseño artístico-creativo, especializándose en estos recientes 13 años en tecnologías del arte audiovisual del video mapping, hologramas, desarrollo de aplicaciones móviles y WebApp; para lo cual fundó sus empresas Video Mapping Producciones SL® & VideoMapping.Pro® Madrid - Miami. En sus inicios como diseñador, docente y visionario del sector gráfico, desarrolló su primera patente en 1.999 al crear su propia línea de “Tarjetas-Sobres” que tienen un singular plegado, extendiéndose exitosamente en el mercado venezolano. Desarrolló su propia línea de productos educativos para niños y docentes, es autor de la primera constitución ilustrada para niños, entre otras obras del diseño. Con su equipo de trabajo han proyectado principales monumentos históricos de España y Patrimonios de la Humanidad; destacando: La Catedral de Burgos y el primer video mapping sobre el Legendario Puente Nuevo de Ronda, conmemorando los 100 años de la Legión Española, Fuerza Militar de Élite. Es autor intelectual y precursor en hacer video mapping sobre escultura de Meninas, proyectando la Menina mas grande de España ubicada en Alcobendas-Madrid del escultor Manuel Valdés; entre otras. Pionero en España con la creación de CakeMapping.Pro®, innovador y vanguardista estilo de repostería utilizando el video mapping para decorar pasteles en eventos sociales y empresariales. Participando en 1001 Bodas Ifema desde el 2016 con amplio portafolio destacando Alejandro Sanz entre otras celebridades.

D. Atanasio Guerrero, de Explotaciones Agrícolas Hermanos Guerrero Gemez S.L. fue el galardonado a continuación. Esta empresa se fundó en el año 1994 en Lorca (Murcia). Ese año comenzaría un largo camino al que no le faltaron complicaciones, pero ninguna capaz de contener el deseo y la ambición de un padre y cinco hijos muy jóvenes dispuestos a hacerse un hueco en el sector de la agricultura, el cual todos habían trabajado desde pequeños. Todo empezó con unos trozos de tierra arrendados pero con el paso de los años, lo que era un sueño y una filosofía para esta familia, se convirtió en una realidad y pasaron de lo más bajo a ser un gigante de la agricultura. Cuentan con aproximadamente mil hectáreas de zona de cultivo que se extienden por toda la zona del sureste de España. Su abanico de productos es muy reducido, ya que desde que empezaron decidieron incorporar el brócoli como producto principal y de momento se mantienen fieles a esa idea… aunque también producen coliflor los meses de verano y alcachofa. En el año 2011 se creó el primer centro de envasado, en un pequeño almacén alquilado con capacidad para unas 30 personas.

Un año más tarde darían un salto para comprar el que sería su primer centro de trabajo propio, en el polígono Saprelorca, con una capacidad de 120 personas.

En 2015 surgió la ocasión de poder hacerse con un nuevo almacén, esta vez con dos finalidades confección de brócoli y subasta de alcachofa, con una capacidad de unas 40 personas. A día de hoy, en 2022, han inaugurado un nuevo almacén en la Carretera Nacional 340, KM. 600, con una capacidad de 170 personas en nómina, siendo este su mayor proyecto hasta la fecha. Un almacén en el que se ha cuidado hasta el más mínimo detalle y ha pasado a convertirse en la sede central de la sociedad. En resumen, son una empresa familiar a la cual le gusta mucho lo que hace y mima al máximo su producto su proveedores sus clientes y por encima de todo nuestro equipo humano cuidando, como no, el medio ambiente; para superar siempre las expectativas de sus clientes.

Cierra la velada Dña. Begoña Castro García, de Love at Forty. La empresa se funda en diciembre del año 2019, buscando un servicio de índole competitivo, sólido y fuerte, que ha conseguido que sus reseñas sean de nota sobresaliente y que continúa creciendo por la atención exquisita que ofrece. Love at Forty ayuda a las parejas ofreciendo un servicio exclusivo, profesional y personalizado, llegando así a ser una exitosa empresa dentro de los servicios de atención al cliente. Begoña Castro García, su fundadora, ha sabido aplicar lo que ha aprendido en sus más de doce años de experiencia trabajando en otros sectores empresariales a la creación y crecimiento en ventas de su propia empresa teniendo siempre como foco principal de su día a día el objetivo de boda que tiene cada pareja que confía en ella y su equipo. Desde sus inicios Love at Forty ha creído en la idea de que los sueños no tienen fecha de caducidad, avanzando sin rendirse para lograr el éxito, sin perder el foco de por qué empezó, respetando sus creencias y su trabajo. Trabajar con personas llenas de ilusión y ofrecerles un servicio de calidad, genera confianza, dando un gran valor a la empresa. Conectar a las parejas con el entusiasmo y la seguridad de organizar su boda, hace que la experiencia sea totalmente diferente, dando la oportunidad de construir un exitoso proyecto de vida. En los planes de futuro próximos de Begoña Castro García, está delegar y seguir creciendo en el sector de la organización de eventos, formando un equipo estable que ayude a Love at Forty en su expansión empresarial.

Tras la solemne Entrega de la II Edición de los Premios Europeos a la Calidad Empresarial , los premiados y sus acompañantes disfrutaron de una exquisita cena de gala. Cabe destacar que esta exclusiva selección de profesionales y emprendedores de sectores tan diversos, representaron durante aquella jornada tan especial el espíritu del esfuerzo, la constancia y la pasión por su trabajo.