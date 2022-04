Estos son los horarios de los principales supermercados en Semana Santa

Los festivos de Semana Santa modificarán el horario de apertura y cierre de los supermercados de España. No obstante, a excepción de la fiesta nacional del Viernes Santo, cada una de las autonomías contará con diferentes días festivos y días no laborables autorizados, por lo que acudir a hacer la compra no siempre resultará una tarea sencilla.

En este sentido, será importante que los ciudadanos tengan en cuenta esta Semana Santa las fechas de los festivos en la comunidad autónoma donde residan, ya que esto afectará al horario de los supermercados.

Mercadona

La cadena de supermercados valenciana Mercadona, por norma general no abren los festivos y el resto de los días lo hacen desde las 09:00 horas de la mañana hasta las 21:30 horas. No obstante el horario de las tiendas durante la Semana Santa será el siguiente:

Jueves Santo, 14 de abril: Abierto hasta las 14:00 horas.

Viernes Santo, 15 de abril: Cerrado todo el día (a excepción de algunos supermercados que se encuentren en zonas turísticas).

Domingo de Resurrección, 17 de abril: Cerrado todo el día.

No obstante, estos horarios pueden variar dependiendo de cada uno de los locales de esta compañía, por lo que lo más recomendable es consultar los horarios en su portal web.

Carrefour

Al igual que ocurre con los domingos y otros días festivos del año, esta cadena abrirá sus puertas el jueves y viernes santo, así como el domingo 17 de abril a partir de las 09:00 horas hasta las 22:00 horas como máximo.

Asimismo, los establecimientos ‘Market 24h’ abrirán durante las 24 horas del día, independientemente de si el día es festivo o no y se puede ver en su web los horarios de todas las tiendas Carrefour.

Alcampo

La mayoría de supermercados de la cadena Alcampo abrirán todos los días de la Semana Santa, de 09:00 a 22:00 horas, aunque esto dependerá de cada establecimiento, por lo que en su portal web se pueden consultar todos los horarios de las tiendas y gasolineras.

DÍA

Tanto los supermercados Día como La Plaza permanecerán abiertos en su horario habitual durante los festivos de Semana Santa, desde las 08:30/9:00 hasta las 21:30/22:00 horas. Además, todos los establecimientos que abren los domingos seguirán haciéndolo en este horario, mientras que la gran parte de las tiendas Clarel estarán cerradas. No obstante, para conocer qué tiendas abren y a qué hora, se puede acceder a su buscador de tiendas.

El Corte Inglés

Por norma general, las tiendas de El Corte Ingles (Hipercor, Supercor, electrónica, parafarmacia y alimentación de mascotas), abrirán durante toda la Semana Santa de 11:00 a 20:00 horas, o incluso hasta las 21:00 en algunos establecimientos, aunque algunas tiendas cerrarán el Viernes Santo. Para conocer el horario específico del establecimiento más cercano a tu vivienda puede acceder a su portal web.

Ahorramás

La mayoría de tiendas de esta cadena permanecerán cerradas el Viernes Santo, mientras que el jueves 14 de abril, estos establecimientos abrirán sus puertas de 09:00 a 15:00 horas. El sábado se mantendrá su horario habitual y el Domingo de Resurrección abrirán únicamente las tiendas que suelen abrir el último día de la semana de 9:00 a 15:00 horas. Se puede consultar el horario de cada establecimiento de Ahorramás en este enlace.

Aldi

Los horarios de Aldi durante los días de Semana Santa se adaptarán a los festivos de cada localidad y a las normativas establecidas en cada municipio con respecto a la apertura en domingos y festivos. Por tanto, en algunas regiones, estos permanecerán abiertos los días festivos, mientras que en otros cerrarán sus puertas. En este sentido se recomienda consultar los horarios de cada tienda en este enlace.