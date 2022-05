El secreto del futuro laboral: el aprendizaje continuo

Crecer a nivel profesional, aumentar los conocimientos y alcanzar nuevas metas son algunas de las motivaciones que los trabajadores tienen a la hora de sentirse realizados en su ámbito laboral. La necesidad de no estancarse en un puesto, independientemente del sector, es un hecho presente, y solo puede lograrse gracias a la continua adquisición de conocimientos. El ciclo de vida donde los estudios finalizaban en la veintena ha quedado atrás: el futuro es aprendizaje.

LA RAZÓN organizó la mañana del pasado martes, 18 de mayo, el I Foro de Empleabilidad. Una reunión, celebrada en la propia sede del periódico, moderada por la periodista Rocío Ruíz, que abrió el director Francisco Marhuenda y que contó con las palabras de la viceconsejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert.

“Si queremos que la economía crezca es necesario el matrimonio entre las empresas, universidades y formación profesional para hacer empleabilidad”, presentaba el acto Francisco Marhuenda. Un hecho que parece haber puesto en concordancia las opiniones de los siete ponentes protagonistas. Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Borja Álvarez, Corporate Comercial Leader de Eurofirms; Dácil Suárez, subdirectora de personas y organización de Repsol en el complejo industrial de Puertollano; Nacho Alonso, general manager del centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares; Amparo Boria, directora de Talent Acquisition de Accenture; Pablo Rivas, CEO y fundador de Global Alumni e Iñigo Unanue, director de personas y organización de Agbar en Andalucia y responsable del despliegue territorial de FP Dual en España.

La viceconsejera Rocío Albert quiso dar importancia a la preocupación principal de los jóvenes, dividiendo su discurso en dos: la formación universitaria y la no universitaria. De esta manera, destacaba la necesidad de que las personas continúen formándose a lo largo de su vida, y no solo de manera puntual: “La formación continua es algo absolutamente necesaria, no hay fin de semana que la formación no esté presente”, destacaba, pidiendo a las empresas una puesta en marcha para ayudar a la formación de sus trabajadores.

Nacho Alonso confirma que en Amazon están muy volcados con la idea, preparando cursos para reciclar y enseñar a sus trabajadores con el Programa Career Choice, donde sus empleados tienen la posibilidad de aprender nuevas habilidades: “No hace falta tener una gran experiencia previa, son programas de hasta 2 años y no te atan a la compañía”, avanzaba el General Manager. Por su parte, Borja Álvarez, de Eurofirms, ponía en manifiesto el avance positivo que está viviendo la industria en el país: “Alegra ver que se están dando pasos para atender a la oferta y demanda”, aseguraba.

Así, desde Accenture, Amparo Boria resaltaba su gran y reciente empleabilidad: “Tenemos cerca de 15.000 empleados y más de 3.000 contratados en el último año”. Mientras, Pablo Rivas, de Global Alumni, veía necesario un bilingüismo analógico-digital, donde todos los trabajadores sepa defenderse en ambos ámbitos.

El valor humano también fue uno de los temas principales del foro. No solo importa saber hacer las labores, sino la humanidad con la que se hacen. Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo, reivindicó los valores como fuente de empleabilidad: “La lealtad, la capacidad de esfuerzo y el sacrificio son valores que ayudan también a perfilar a las personas que buscan un empleo”, contribuyendo así a la generación y mejorando la adquisición de ese tipo de competencias frente a otros candidatos.

Para concluir, la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz, dedicó unas palabras a los asistentes, adentrándoles en la situación actual del panorama educativo, y la importancia de los estudios superiores en Formación Profesional.

Así, no quiso despedir el evento sin nombrar alguno de los proyectos que están en marcha: “Estamos en una nueva ley orgánica de FP con una apuesta de 5.500 millones de euros y un plan de modificación para el que tenemos 2.500 millones de euros, y se tienen que traducir en nuevas titulaciones”, adelantaba, destacando que “es fundamental tener un mapa de talento actualizado en todas las empresas”.

Con las palabras de Clara Sanz y una foto de familia, LA RAZÓN ponía fin a su primer Foro de Empleabilidad y sus deseos de mejorar el panorama nacional y dotar a las empresas de un equipo cien por cien preparado.