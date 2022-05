¿Consume electricidad dejar el cargador del móvil enchufado?

El precio de la luz no ha parado de batir un récord tras otro, llegando a niveles históricos nunca antes registrados, lo que ha encarecido notablemente la factura que llega cada mes a nuestros hogares. Este incremento se debe a múltiples factores y algunos de ellos están en nuestra mano cambiarlos para conseguir así un ahorro en este recibo, lo que supone una necesidad para muchas familias, como puede ser ajustar la potencia contratada, el contar con electrodomésticos eficientes o incluso desenchufar aquellos aparatos que no se utilizan.

En este sentido, gran parte de la población deja el cargador enchufado durante todo el día pese haber terminado de cargar el móvil, hábito que hace que éste siga consumiendo electricidad pese a que no se encuentre ningún tipo de dispositivo conectado, incrementando todavía más la factura de la luz, tal y como aseguran desde el portal inmobiliario de Fotocasa.

Esto se conoce como consumo fantasma, es decir, aquel que producen algunos dispositivos o electrodomésticos, que aunque estén apagados, al seguir enchufados a la corriente, estos continúan consumiendo energía. Esto se debe a que se quedan en standby, están en reposo, pero no completamente apagados, por lo que siguen consumiendo un pequeño porcentaje de electricidad como puede ser la televisión.

Asimismo, al igual que ocurre con la televisión, el cargador del móvil se une a esta lista de dispositivos en standby, ya que la mayoría de veces este se queda enchufado independientemente de si estamos cargando o no nuestro teléfono, lo que hace que siga consumiendo energía. En esta línea, los expertos señalan que si se deja todo el día un dispositivo enchufado, esto puede deteriorar nuestro portátil o tablet a largo plazo, e incluso llegar a generar un incendio al sobrecalentarse.

¿Cuánto gasta un cargador de móvil enchufado?

El consumo fantasma es una realidad que afecta a millones de hogares. Tanto es así que las compañías eléctricas aseguran que los electrodomésticos que se encuentran en standby gastan de media unos cinco euros mensuales, por lo que al año esta cuantía asciende hasta los 60.

Uno de los dispositivos que más consume en este modo fantasma es la televisión, ya que de acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un televisor grande puede llegar a gastar al año más de 20 euros en standby.

En lo que respecta a los cargadores móviles, este es otro de los dispositivos que consumen electricidad al dejarse enchufados, sobre todo si son de calidad baja o no originales, ya que además pueden ser peligrosos, ocasionando incendios y cortocircuitos en algunos casos. Si en cambio se trata de un cargador homologado, estos apenas consumen unos céntimos de energía al año al estar enchufados sin un móvil cargando e incluso algunos de ellos ya no consumen nada. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), un cargador original enchufado las veinticuatro horas del día sin un smartphone consume menos de un euro al año.

Por tanto, pese a que esto no va a marcar una gran diferencia en nuestra factura, es recomendable que este se desenchufe al igual que el resto de electrodomésticos que no estén en uso, no solo para evitar aumentar nuestro recibo, sino también para evitar futuros problemas.