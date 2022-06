El Gobierno amplía el acceso al paro de autónomos, pero no logra un acuerdo por el sistema de cuotas

El tiempo apremia y el Ministerio de Seguridad Social continúa sin poder cerrar un acuerdo sobre el nuevo régimen para autónomos. Antes de final de mes, el ministro José Luis Escrivá debe lograr la luz verde de las tres asociaciones de autónomos y de los agentes sociales para poder cumplir con las exigencias de Bruselas de cara a implementar el Plan de Recuperación y, por tanto, la llegada de los fondos europeos. Por eso se están acelerando contactos y reuniones para intentar cerrar cuanto antes el nuevo sistema de cotización por ingresos reales. La última ha tenido lugar hoy, en el que los representantes ministeriales han propuesto la ampliación de la protección social para los autónomos, con cuatro tipos de cese de actividad.

Este “paro” de autónomos se adaptaría a un esquema permanente que amplía los supuestos a los que poder acogerse. El primero supondrá hacer “estable y continua” la prestación extraordinaria aprobada durante la pandemia y vigente solo hasta el próximo 30 de junio. El segundo sería para dar cobertura a causas de fuerza mayor y los dos restantes se destinarían para causas económicas o cíclicas y a reestructuraciones sectoriales, a imagen de los nuevos mecanismos de ERTE RED para asalariados. En todos los casos se podrá acceder a esa ayuda por el 50% de la base de cotización durante seis meses sin periodo de carencia, siempre que se acredite una pérdida de facturación del 75%. Además, se ha planteado la equiparación de prestaciones para los padres con hijos con enfermedades graves o muy graves.

Por contra, el Gobierno mantiene sin cambios su propuesta para el nuevo sistema de cotización por ingresos reales, con los mismos 13 tramos y cotizaciones que en su última reunión y en la que plantea cuotas de entre 250 y 550 euros al mes para el periodo 2023-2025, y que cuenta con el rechazo de la principal asociación del sector, ATA, que mantiene muy frío el acuerdo “porque las posturas están demasiado alejadas”. La razón está en que continúan rechazando el incremento de las cuotas para más de 700.000 autónomos, que pasarían a pagar más de doble, y una reducción “demasiado corta” para los que ganan menos.

El esquema contiene 13 tramos y 11 cuotas. La cuota más baja sería de 250 euros para autónomos con ingresos reales inferiores a 670 euros al mes; 260 euros al mes sería la cuota de los que tengan ingresos entre 670 y 900 euros; 270 euros para los que ganen entre 900 y 1.125 euros, y 294 (la misma que está vigente en la actualidad) para tres tramos, comprendidos entre los 1.125 y 1.700 euros. En los tramos más elevados son los comprendidos entre 1.700 euros y 1.900 euros (con una cuota de 400 euros); entre 1.900 y 2.230 euros (cuota de 440 euros); entre 2.230 y 2.760 euros (460); entre 2.760 y 3.190 (480); entre 3.190 y 3.620 euros (500 euros); entre 3.620 y 4.050 euros (520 euros), y a partir de los 4.050 euros de ingresos la cotización ascendería a los 550 euros. Por su parte, los autónomos societarios estarían situados en la cuota de 294 euros, siempre que sus ingresos no superen los 1.700 euros al mes.

Las dos principales organizaciones de autónomos ATA y UPTA se mantienen inmóviles en sus posturas, que difieren fundamentalmente en el sistema de cotización. Mientras UPTA sigue defendiendo que “los que ganan menos deben ver reducida su aportación en proporción con sus ingresos y los que más ganan deben ser solidarios con el sistema y pagar más, con unas cuotas perfectamente asumibles”, ATA ha vuelto a mostrar su rechazo, por lo que todo apunta a que no habrá un acuerdo unánime sobre esta materia en el diálogo social, algo que no es imprescindible para que el Gobierno decida cerrar la negociación por su cuenta. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha calificado de “inaceptables” las nuevas cuotas que van a pagar durante los próximos tres años. “Con la que está cayendo en este país y la que va a caer, subir la cotizaciones entre un 33% y un 90% a prácticamente un millón de autónomos es algo que no podemos aceptar”. Amor ha advertido al Gobierno que si no acerca su propuesta de cotización a lo que en su día propusimos la organizaciones empresariales (CEOE, Cepyme y ATA), “desgraciadamente no podemos estar en ningún tipo de acuerdo. Que no cuenten con nosotros para dar un hachazo a los autónomos”.

Uatae, por su parte, se ha quedado en un término intermedio y pide al Ministerio que reconfigure a la baja los tramos para los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos”. “En el tramo bajo, alguien que gane 400 euros al mes paga no puede pagar una cuota de más del 60% de sus ingresos. No deben ser ellos los que carguen con la financiación del sistema, máxime cuando porcentualmente en el tramo alto el esfuerzo no llega ni al 15% de sus ingresos”.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social creen que el acuerdo “aún es posible”, ya que a pesar de las diferencias se “han realizado importantes avances”. Con UPTA y Uatae muy cercanos al acuerdo, solo le falta convencer a ATA para poder lograr una resolución positiva la semana que viene. Para ello, se ha comprometido a plantear una nueva propuesta, de acuerdo con las peticiones realizadas, que se verá en la reunión del lunes que viene. Para Eduardo Abad, presidente de UPTA, las propuestas del Gobierno “son asumibles aunque con algún ajuste” y confía en poder cerrar “los flecos que quedan”. También recordó la urgencia de cerrar el acuerdo para poder poner en marcha este sistema en 2023. “No podemos seguir mareando la perdiz”.