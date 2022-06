¿Vendes tu piso? Estas son las 5 claves para elegir la inmobiliaria perfecta

El tener una casa en propiedad entra en los planes de futuro de muchas personas, no obstante, pueden darse cientos de circunstancias que nos lleven a poner en venta ese que ha sido nuestro hogar durante años como el traslado de trabajo a otro país, el encontrar una vivienda que se adapte más a tus necesidades o incluso la separación de tu pareja, haciendo que este proceso sea inevitable.

No obstante, vender un inmueble no es un proceso sencillo, ya que es necesario una inversión considerable en tiempo, así como tener en cuenta numerosos factores como el contexto del mercado inmobiliario. En este contexto, no todo el mundo puede permitirse llevar a cabo este proceso de manera particular por lo que se vuelve indispensable contar con la ayuda de una inmobiliaria.

En este sentido, encontrar una inmobiliaria que ofrezca las mejores condiciones al mejor precio sería lo ideal, aunque no siempre se puede. Por tanto, desde el portal inmobiliario de Fotocasa se recomienda que no se escatime en gastos, ya que la elección correcta de expertos en el sector puede hacer que la persona interesada obtenga los mejores resultados posibles en esta operación.

1. Buscar una inmobiliaria profesional

El primer paso que una persona interesada en vender su vivienda debe hacer es conocer la profesionalidad y experiencia de la agencia inmobiliaria escogida, ya que estos serán puntos claves para vender la vivienda con “éxito”. En este sentido, una apuesta segura, por norma general, es contratar una inmobiliaria con largos años de experiencia ya puede ofrecer al interesado un mejor asesoramiento y resultados.

Por tanto, pese a que una inmobiliaria con experiencia puede ofrecer una valoración del inmueble más ajustada al precio real del mercado, es importante que el interesado se quede con aquella que le transmita una mayor confianza y profesionalidad.

2. Escoger aquella con visibilidad en Internet

El Internet lleva años formando parte de nuestro día a día, por tanto, no es de extrañar que las empresas hagan uso de este para tener una mayor visibilidad. Por tanto, por norma general, aquellas agencias inmobiliarias que tengan una mayor presencia en la web, harán que el interesado tenga más probabilidades de vender la vivienda en menos tiempo y acelerar así el proceso.

3. Conocer las viviendas que publica en portales inmobiliarios

Asimismo, otro aspecto a tener en cuenta es echar un vistazo y conocer los anuncios de las viviendas de la agencia inmobiliaria que se hayan publicado en portales inmobiliarios. De esta forma se podrá observar el uso que le dan a este canal para captar a potenciales compradores; así como el tipo de viviendas que anuncian en estos portales. Este aspecto es relevante, ya que desde Fotocasa aseguran que el 70% de la demanda busca su próximo hogar a través de los portales inmobiliarios.

4. Leer opiniones y referencias

Si te estás decantando entre una inmobiliaria y otra, es importante tener en cuenta no solamente las opiniones de conocidos que hayan trabajado con ellos, sino también consultar opiniones que se encuentren en Internet como reseñas de Google para saber qué opinan los clientes de ese servicio. Por tanto, si todo va como debería, estas personas no suelen dejar reseñas, haciendo que los clientes insatisfechos salgan a la luz.

5. Analizar el plan de marketing

Por último, pese a que cada inmobiliaria tiene sus propias tácticas para llevar a cabo su actividad, existen unos aspectos que son imprescindibles que una agencia debería ofrecer a sus clientes: reportaje fotográfico de la vivienda, una preparación óptima de la vivienda, publicidad en internet e incluso asesoramiento hipotecario para los potenciales compradores. En este sentido, una agencia profesional encontrará al interesado un comprador en un plazo corto de tiempo y con las mejores condiciones de venta.