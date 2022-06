“Criptodesplome”: así deberá presentar las pérdidas en la declaración de la Renta

El mercado de las criptomonedas no se encuentra en su mejor momento, ya que en el mes de mayo perdió más de 193.000 millones de euros en apenas solo un día, haciendo que sus principales monedas como el bitcoin o etherum tuviesen una caída significativa en su cotización. No obstante, la problemática no ha cesado, sino que cada vez hay más personas afectadas por este ‘cripto invierno’ o ‘cripto crash’.

Las personas que han decidido invertir en estas divisas virtuales están viviendo unos tiempos oscuros, ya que el bitcoin ha perdido la mitad de su valor y el proyecto blockchain LUNA ha caído en más de un 99% en lo que llevamos de año, haciendo que muchos de ellos se lleguen a plantear el deshacerse de esta moneda virtual aunque no recuperen el capital.

En este sentido, los afectados por esta situación que hayan realizado movimientos como vender con pérdidas sus criptomonedas o incluso hayan optado por deshacerse de ellas, deberán presentarlas en la campaña de la declaración de la Renta de 2022, aunque pierdan dinero, tal y como confirman los expertos fiscales de TaxDown.

Como aspecto positivo ante esta situación, lo bueno de reportar estas pérdidas es que a estas personas les ayudarán a compensar sus ganancias mejorando así el resultado final tanto en el año en curso como en los cuatro posteriores. Asimismo, con el cierre de esta campaña, Hacienda activará las inspecciones para localizar irregularidades en las declaraciones de estos inversores de divisas virtuales.

En este contexto, el número de avisos que ha enviado la Agencia Tributaria ha ascendido a los 233.000, es decir, un 1.474% más que el año anterior, cuando solo se trasladaron 14.800 notificaciones. Pese a este aumento de alertas, sólo se han enviado al 3,33% de los inversores en este tipo de monedas, de acuerdo al último estudio realizado por TaxDown.

Por tanto, con el objetivo de no recibir ningún tipo de carta por parte de Hacienda así como posibles sanciones, las personas que inviertan en criptomonedas y hayan vendido el año pasado, apenas tienen unos días para incluirlas en las declaraciones del IRPF y Patrimonio. De acuerdo con los datos recogidos por TaxDown, tan solo un 4% de las declaraciones presentadas por la plataforma incluyen criptomonedas. No obstante, el número de personas con en este tipo de divisas superan los 4,4 millones, es decir, el 24% del número total de contribuyentes, tal y como asegura el ‘III Informe sobre conocimiento y hábitos de fintech’ de Asufin.

Nueva forma de declarar las criptomonedas

Además, el próximo año la forma en la que se declararán estas divisas virtuales volverá a cambiar, diferente de la nueva casilla creada para la declaración de la Renta correspondiente al ejercicio 2021. Es por ello que la Agencia Tributaria está ultimando una nueva regulación que actualmente está sometida a audiencia pública, por lo que estará abierta a recibir alegaciones y propuestas hasta el próximo 8 de julio. Por tanto, el organismo público obligará a personas físicas y jurídicas de servicios de criptos a presentar anualmente modelos informativos sobre las monedas virtuales que administren tanto en España y en el extranjero.

“Los organismos públicos aún están contemplado cómo enfrentarse a las criptomonedas y cuál es la forma más efectiva de declarar este tipo de divisas, por ello, todo apunta a que en los próximos años los cambios en cómo declarar estas monedas virtuales serán constantes”, sostiene Enrique García, CEO y co-fundador de TaxDown.