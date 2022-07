Estas son las cinco quejas frecuentes de los usuarios de banca

Depositar el dinero de toda una vida laboral en diferentes entidades bancarias es algo que la mayoría de ciudadanos hace. No obstante, la relación con los bancos no siempre es la deseada, ya que las reclamaciones de los usuarios no dejan de aumentar ya sea por un simple malentendido, una comunicación no advertida, pero sobre todo por malas prácticas por parte de las financieras. En este sentido, el año 2021 dejó tras de sí un récord de consultas y reclamaciones, las cuáles ascendieron hasta las 46.681, tal y como ha afirmado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Pese a que las quejas de los usuarios sobre la banca no paran de llegar año tras año, estas no son siempre las mismas, sino que desde la organización han alertado de cinco reclamaciones frecuentes:

Obligación de contratar productos adicionales : Pese a que la contratación de un préstamo o un depósito puede suponer un coste añadido como mantener una cuenta abierta en dicha entidad; el banco no puede aumentar esta comisión de manera unilateral si la cuenta vinculada se abrió y se usa solo para la gestión del producto.

Modificación de las condiciones de las cuentas : Cuando un cliente no paga la cuota de un préstamo o se queda en números rojos, como norma general, esto suele implicar una comisión por reclamación por posiciones deudoras. No obstante, este cobro solo procede en el caso de que al entidad haya llevado a cabo una gestión individualizada y es acorde al coste soportado por la misma , según el Banco de España. Esto se tendrá que aplicar teniendo en cuenta las circunstancias de cada cliente, por lo que no podrá aplicarse de manera automática ante cualquier deuda ni bastará con remitir una carta generada por ordenador.

Cobro de comisiones por descubiertos : La entidad bancaria está obligada a facilitar de forma gratuita la emisión de certificados de posiciones de las cuentas de un cliente fallecido . En este sentido, el cobro por un servicio de asesoramiento solo podrá aplicarse si el cliente lo solicitó de forma explícita.

Trámites para cancelar las cuentas : De acuerdo con la norma de servicios de pago, esta indica que los usuarios pueden cancelar el contrato en cualquier momento. En esta línea, n o es necesario que haya un preaviso, y no especifica que esta cancelación deba hacerse por unas vías concretas ; ni siquiera en la sucursal en la que la cuenta se abrió, tal y como exigen algunas entidades.

Problemas con el ‘crédito revolving’ : Aquellos clientes que hubieran contratado un ‘crédito revolving’ con su tarjeta de crédito antes de marzo de 2020, han podido verse afectados por intereses abusivos. Ante esta situación, pese a que los bancos los rebajaron a partir de entonces, el cliente puede reclamar los cobrados antes y consultar a cuánto asciende en stop usura.

Ante cualquiera de estas situaciones, dede la OCU recomiendan a los clientes de las entidades bancarias el revisar las condiciones de los productos contratados, así como estar atento a las comunicaciones que remite el banco. En el caso de que la entidad haya actuado de manera incorrecta, se deberá presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente; aunque si su respuesta no es favorable, este podrá presentar una reclamación ante el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España.