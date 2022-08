¿Cuánto cobra una viuda en España?

El 16,9% de la nómina de las pensiones de julio, 1.832,7 millones de euros, se destinó al abono de las pensiones contributivas de viudedad, una cuantía que ha subido un 4,9% en los últimos doce meses. De las 9.946.399 pensiones contributivas abonadas, un 0,8% más que en el mismo mes de 2021, 2.352.401 fueron de viudedad. Esta modalidad de pensión es la segunda más numerosa en cuanto a beneficiarios y gasto de la Seguridad Social, después de la de jubilación, sin embargo su cuantía es considerablemente inferior a otras prestaciones.

Pensión media

La pensión de viudedad tiene por objeto evitar la desprotección en la unidad familiar si el cónyuge fallecido, pareja de hecho o expareja (separado o divorciado) era el único o el principal generador de rentas en la misma. La cuantía media de esta pensión fue de 779,1 euros al mes en julio, según los datos de la última nómina de pensiones publicada por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esta cuantía se sitúa muy por debajo de la pensión media de jubilación (1.254,95 euros mensuales) y de la pensión media del sistema (1.090,4 euros). Además es 200 euros inferior al Salario Mínimo Interprofesional (1.000 euros al mes).

Pensión mínima

Las cuantías mínimas de las pensiones de viudedad para 2022 son las siguientes: 546,80 euros mensuales para perceptores menos de 60 años; 675,2 euros mensuales cuando el pensionista tenga de 60 a 64 años; 721,7 euros al mes si el titular tiene 65 años o discapacidad igual o superior al 65% u 834,9 euros mensuales para titulares con cargas familiares. Para aquellos beneficiarios, en su mayoría mujeres, que no lleguen a estas cuantías se les aplica el complemento por mínimo, una cantidad complementaria que se añade al importe de la pensión, en su modalidad contributiva, cuando no alcance el mínimo fijado legalmente. En España, 619.366 pensiones de viudedad son complementadas con mínimos, el 26,55% del total.

Cómo se calcula la cuantía para distintos perfiles

La prestación económica que recibirá el o la pensionista de viudedad será el 52% de la base reguladora. La cuantía se eleva al 60% cuando la persona beneficiaria tenga 65 años o más; no tenga derecho a otra pensión pública española o extranjera; no perciba ingresos por la realización de trabajos por cuenta ajena o por cuenta propia y no disponga de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias patrimoniales o rentas de actividades económicas, superiores a 7.347,99 euros al año.

La cuantía podrá ascender al 70% de la base reguladora en el caso de que el beneficiario tenga cargas familiares, si la pensión de viudedad es su principal o única fuente de ingresos.

En el caso de fallecimientos posteriores a 31 de diciembre de 2015, cuando la persona beneficiaria de la pensión de viudedad sea una mujer que haya tenido dos o más hijos, biológicos o adoptados, se le aplicará un complemento por maternidad. Dicho porcentaje será del 5% en el caso de dos hijos, del 10% con tres hijos y del 15% en el caso de cuatro o más hijos.

La pensión se abona a los beneficiarios mensualmente, con dos pagas extraordinarias al año, que se hacen efectivas con las mensualidades de junio y noviembre, salvo en los casos de accidente de trabajo y enfermedad profesional, en que están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.