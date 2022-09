Acciona Energía compra cerca del 50% The Blue Circle y entra en el mercado emergente del sudeste asiático

Acciona Energía ha alcanzado un acuerdo estratégico con The Blue Circle, compañía desarrolladora de proyectos eólicos en el sudeste asiático con sede en Singapur. El acuerdo incluye una inversión de 34 millones de dólares para entrar en capital de la compañía y un compromiso de hasta 113,5 millones para financiar la inversión en los proyectos a medida que estén listos para construir. Con esta operación, la empresas española adquiere una participación cercana al 50% del capital de The Blue Circle y se convierte en su principal accionista. A través de esta inversión, desembarca por primera vez en el mercado emergente del sudeste asiático.

El socio fundador y consejero delegado de The Blue Circle, Olivier Duguet, y otros accionistas minoritarios mantendrán una participación mayoritaria en la compañía, aunque Acciona Energía se coloca como primer accionista tras la operación, y Duguet continuará como consejero delegado. “Nos complace enormemente anunciar esta alianza con un pionero y líder mundial de las energías renovables. The Blue Circle también es pionera en energía eólica en Vietnam desde 2017 y desarrolla proyectos en el sudeste asiático desde 2013, lo que nos asegura una posición de liderazgo con 94.475 hectáreas de terreno ya asegurado para desarrollar proyectos renovables. Sumar fuerzas con Acciona Energía justo en el punto de inflexión del despliegue de las renovables en la región permitirá a The Blue Circle abordar el tremendo crecimiento que se avecina”, declaró Duguet.

Mapa FOTO: La Razón

Acciona Energía desarrollará, construirá y operará proyectos renovables en el sudeste asiático, tras su entrada en The Blue Circle, que cuenta con 84 megavatios (MW) operativos en Vietnam (en los que mantiene una participación del 50%) y más de 1,4 gigavatios (GW) en estado avanzado de desarrollo en la región. Su cartera total de proyectos en desarrollo asciende a 3,8 GW, que se reparten por Vietnam, Tailandia, Filipinas, Camboya, Indonesia, Laos y Sri Lanka.

Según el CEO de Acciona Energía, Rafael Mateo, “tras las inversiones en Australia, estamos muy ilusionados por unir fuerzas con The Blue Circle para entrar en el mercado renovable del sudeste asiático. El acuerdo presenta importantes sinergias y abre una nueva oportunidad de crecimiento con un líder consolidado en la región”.

Con esta transacción, Acciona Energía amplía su cartera de proyectos en desarrollo y su diversificación geográfica y sigue avanzando para alcanzar los 20 GW de potencia instalada en 2025 y asegurar su crecimiento a largo plazo en nuevos países con un elevado potencial.

Fundada en 2013, The Blue Circle identifica, desarrolla, financia y opera proyectos de energía renovable, principalmente eólicos, y cuenta con oficinas en Singapur, Ho Chi Minh (Vietnam), Bangkok (Tailandia), Nom Pen (Camboya) y Manila (Filipinas). En la operación, Astris Finance y Asia Counsel han actuado, respectivamente, como asesor financiero y asesor jurídico de The Blue Circle; mientras que Baker McKenzie ha sido el asesor jurídico de Acciona Energía.