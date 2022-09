Seis pasos para conseguir una rebaja en el precio del alquiler

El coste de la vida está disparado. La cesta de la compra, los suministros del hogar, los carburantes y la vivienda cada vez son menos accesibles para la mayoría de los ciudadanos. En cuanto a la vivienda, los que no tienen una en propiedad, deben destinar una parte considerable de sus ingresos mensuales al pago del alquiler. Además, este desembolso ha ido aumentando a lo largo de los últimos meses, al actualizarse las rentas con la evolución de la inflación. En concreto, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa, el precio medio de la vivienda en alquiler subió en julio hasta situar su precio en 11,21 €/m2, lo que supone un incremento del 7,4% en su variación interanual.

Mientras que los precios del alquiler suben, los salarios no crecen en la misma medida, lo que deja la estabilidad económica de los hogares españoles pendiendo de un hilo. Según los expertos, el precio de la vivienda no debería superar el 30% de nuestro sueldo. Para cumplir esta norma, puede ir en busca de un alquiler más barato o intentar negociar una rebaja con su casero. La idea no es tan descabellada, ya que según el informe de Fotocasa Research “Radiografía del mercado de la vivienda 2021-2022″ el 75% de los inquilinos que negocia consigue bajar el precio del alquiler. Para lograrlo, Fotocasa da seis consejos.

1. Conocer el contrato de alquiler

“Antes de que uno se decida a sentarse con el casero para pedir una rebaja del alquiler, es preciso conocer bien el contrato de alquiler que se ha firmado. Hay que saber si permite negociar una rebaja del precio o no, y los derechos y obligaciones que se tienen”, avisa Fotocasa.

2. Conocer el precio de alquiler medio de la zona

También es muy importante conocer el precio medio del alquiler de la zona donde está situada la vivienda y compararlo con la renta que se está pagando. Para ello, se pueden utilizar los índices de precio disponibles, como el de Fotocasa.

3. Hacerse valer como inquilino

Para muchos propietarios es preferible tener buenos inquilinos que ganar más dinero. Por ello, hay que “jugar la baza del buen inquilino y recordar al casero que siempre se ha pagado la mensualidad a tiempo, que el piso se cuida y conserva en buenas condiciones y que tener un buen inquilino es muy importante. Encontrar a otro inquilino decente puede suponer un riesgo para el propietario, que podría dar con un moroso o sufrir vandalismo en su inmueble”, subraya Fotocasa. Tener una relación de confianza puede ser su salvavidas ante una subida de precio.

4. Conocer la demanda de la zona

Hay zonas donde los pisos en alquiler no duran prácticamente nada en el mercado, mientras en otras áreas cuesta más arrendar una vivienda. “Si hay poca demanda en la zona donde se reside, se puede utilizar como argumento a favor de una rebaja, ya que al casero le podría costar más encontrar nuevos inquilinos”, argumenta Fotocasa.

5. Tener un “as” en la manga

Investigar, comparar y tener un listado del precio de otros inmuebles de las mismas características en la misma comunidad o los edificios colindantes será de especial utilidad si se encuentran otras ofertas más bajas para lograr una renta similar.

6. Ser flexible ante una contraoferta

“Como inquilino también se ha de ser un poco flexible si realmente se está interesado en el piso de alquiler. Si el casero no quiere bajar la renta mensual, se le pueden proponer otras opciones, como que pague él parte del recibo de algunos suministros, o que ofrezca nuevos electrodomésticos más eficientes”, concluye Fotocasa. Al menos así mejorarán las condiciones de su estancia.