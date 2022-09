Cómo actuar si lleva un año de baja médica y la Seguridad Social no le llama

La baja médica, o lo que es lo mismo, la incapacidad temporal, tiene una duración máxima de año y medio. Cumplido el primer año, el trabajador deberá enfrentarse al tribunal médico de la Seguridad Social, que evaluará si se debe conceder o no una prórroga de 180 días adicionales (seis meses) o incluso si se concede la incapacidad permanente. Trascurridos los 545 días (año y medio) de incapacidad temporal, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deberá decidir si el trabajador puede volver a ejercer su trabajo con normalidad o tiene pasar a una incapacidad permanente. En este último supuesto, ya no es posible alargar más la baja, excepto si se otorga una demora de calificación. Estos sucede en contadas ocasiones y los expedientes a los que se les concede pueden llegar a estar hasta 24 meses (dos años) de baja médica. En este artículo nos vamos a centrar en cómo actuar cuando se alcanza el año de baja médica y el INSS no se pone en contacto con nosotros.

Por norma general, cumplido el año de baja, recibirá una notificación del INSS convocándole a pasar por el tribunal médico, compuesto por una serie de inspectores médicos que evaluarán su estado de salud y decidirán si está capacitado para volver a su puesto de trabajo, si debe continuar de baja durante otros seis meses o si puede solicitar la incapacidad permanente. Tras su valoración, el tribunal le trasladará una notificación con su decisión. Pero, ¿y si la Seguridad no nos cita al tribunal médico? El despacho jurídico Ramón Escribano Garés Abogados explica que, en estos casos, lo mejor es tener paciencia, aunque también se puede adoptar una actitud proactiva.

“El INSS sabe que tiene que tomar una decisión respecto de esta baja y aunque pueda tardar e incluso superar el plazo de 365 días de baja, finalmente comunicará al trabajado cual es la decisión, y ello previo un reconocimiento médico”, explica el despacho. Hay que tener en cuenta que la pandemia sigue haciendo mella en los plazos del INSS, por lo que es normal que la revisión médica no se produzca exactamente tras cumplir los 365 días de baja.

Si esta demora le genera inquietud, puede tomar la iniciativa y llamar al INSS o contactar con el organismo telemáticamente para que le resuelvan sus dudas. También puede solicitar cita presencial con el INSS para que los funcionarios le expliquen los motivos del retraso. Esto es todo lo que podrá hacer al respecto.