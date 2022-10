Así es como puede ahorrarse hasta 10.000 euros en su próxima declaración de la Renta

Cada año miles de contribuyentes tienen que acudir a la cita con la Agencia Tributaria, en la que deberán presentar las declaraciones del IRPF y Patrimonio en la campaña de la declaración de la Renta. En este sentido, pese a que esta no comenzará hasta el próximo mes de abril, el goteo de reformas del IRPF hace que muchos ciudadanos desconozcan las modificaciones que pueden realizar en su actual renta para que les salga a devolver el año que viene. Tanto es así, que los españoles aún están a tiempo de ahorrarse hasta 10.000 euros en su próxima declaración de la renta, según un estudio elaborado por los expertos fiscales de TaxDown.

En primer lugar, la solución “más sencilla” es apostar por la retribución flexible, en la que el contribuyente divide el cobro de su sueldo en una parte en efectivo y otra a través de productos o servicios que contrata a través de la compañía, como por ejemplo el abono transporte. Pese a que no todas las empresas ofrecen estas facilidades, las que lo hacen, posibilitan que los empleados puedan ahorrarse una media de entre 100 y 400 euros.

Otra solución es realizar una donación a una ONG, asociaciones culturales o incluso partidos políticos, ya que los contribuyentes pueden llegar a deducirse hasta el 80% de los primeros 150 euros -35% a partir de esa cuantía- que hayan donado a organizaciones sin ánimo de lucro. Así los ciudadanos españoles que donen a este tipo de asociaciones podrán conseguir un ahorro potencial de hasta 120 euros en su renta.

La declaración conjunta también puede ser otra alternativa, ya que un matrimonio puede llegar a ahorrarse hasta 3.400 euros si escogen este método, mientras que las parejas de hecho pueden deducirse hasta 2.150 euros, tal y como explican desde TaxDown. Asimismo, los padres divorciados también pueden incluir en su IRPF la pensión alimenticia, lo que les permite ahorrarse una media de entre 200 y 600 euros.

Ahorro en la compraventa de viviendas

En la compraventa de la viviendas, el contribuyente también puede beneficiarse de varias deducciones, como es el caso de los propietarios mayores de 65 los cuales pueden ahorrarse miles de euros al deshacerse de su residencia habitual, ya que no tendrán ninguna obligación fiscal con la Agencia Tributaria. Otra de las alternativas que cuenta “cuantiosas bonificaciones” en el IRPF es la venta de un inmueble, seguido de la adquisición de otro, ya que aquellas ganancias que se hayan obtenido en esta operación no se tienen porque declarar. Por tanto, si en estas operaciones un individuo consigue un beneficio de 50.000 euros no será necesario presentarlo ante Hacienda.

Por último, aquellos caseros que cuenten con unos inquilinos fijos en una de sus viviendas pueden decirse hasta el 60% de los ingresos que obtienen por el alquiler. Por lo que si una persona gana 600 euros mensuales por la renta de un piso, es decir, 7.200 euros al año, al ser la vivienda habitual de otra persona, se aplicaría la reducción del 60%, tributando solo por 2.800 euros.

“Los españoles, al igual que el resto de los europeos, se enfrentan a una época llena de turbulencias en la que ahorrar es primordial y, al mismo tiempo, muy difícil, por lo que todo lo que podamos hacer ahora para que nos salga a devolver en el IRPF del año que viene es más que bienvenido” afirma el CEO y Co-Fundador de TaxDown, Enrique García Moreno.