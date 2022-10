Díaz avanza que Trabajo “está ultimando” las labores técnicas para “exigir responsabilidades penales a Glovo”

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado este jueves que su Ministerio está ultimando las laborales técnicas para “exigir responsabilidades penales a Glovo”, empresa a la que prevé llevar ante la Fiscalía por su incumplimiento de la “Ley Rider” al seguir operando con mayoría de repartidores autónomos. Díaz ya anunció hace un mes que instaría a la Fiscalía del Estado a investigar si se están vulnerando los derechos de los trabajadores en el cumplimiento de la “Ley Rider”.

“Glovo va a cumplir la ley en mi país. No hay excepciones. Cuando cometemos un error, nos sancionan. Agradezco al resto de empresas españolas, que son muchas, que trabajan con plataformas digitales que respetan los derechos laborales. Estamos culminando tareas técnicas, pero en democracia no hay excepciones. La ley es igual para todos”, ha expresado la ministra este jueves en una rueda de prensa, tras una reunión con sindicalistas y diputados del Partido Laboralista británico.

La medida más reciente para atajar estos incumplimientos ha sido la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo a Glovo por valor de 79 millones junto a la regularización de sus 10.600 de sus “falsos autónomos” en Barcelona y Valencia. No obstante, este castigo hace referencia al modelo usado por Glovo antes de agosto de 2021, y que más tarde adaptó con la llegada de la “Ley Rider”.

La ministra de Trabajo también ha conversado con los representantes de la Trades Union Congress (TUC) y del Partido Laboralista sobre “el éxito de la reforma laboral”, que ha hecho “en nueve meses lo que no se ha conseguido en 37 años de democracia”. “Cuando fuimos a Europa a empezar a defender la reforma laboral, los comisarios nos pedían esto. Hoy es posible”, ha añadido Díaz.

Es “imprescindible” subir el Salario Mínimo

El Ministerio de Trabajo espera conocer pronto el resultado de las labores de la comisión de expertos sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), encargados, entre otras tareas, de calcular el equivalente al 60% del salario medio español con las cifras actuales. Una vez conocido el resultado de ese análisis, Díaz convocará a los agentes sociales para negociar la subida del SMI, que en la actualidad se encuentra fijado en 1.000 euros.

Díaz ha vuelto a insistir sobre esta cuestión y ha garantizado que el Gobierno va a actualizar el SMI “porque es imprescindible”. Además, se ha dirigido a los agentes sociales, y les ha recordado que es “importante” subir los salarios en la empresa privada. ”No se está negociando la subida salarial y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque si no vamos a empobrecer mucho a nuestro país”, ha advertido la ministra.

Los sindicatos se manifestarán el próximo jueves para exigir a la patronal una subida salarial, aunque por el momento descartan ir a una huelga general. Díaz ha aclarado que, en caso de celebrarse, no participaría en un huelga, aunque ha apuntado que fue “la primera ministra de Trabajo en la democracia de España que ha asistido al 1 de Mayo”, y cree que tras ella lo harán sus sucesores.

Aclara que su departamento no trabaja en la reforma del despido

La ministra de Trabajo ha aclarado sus declaraciones del miércoles, relativas a un despido “reparativo y restaurativo”, y ha asegurado que su cartera “no está trabajando ahora mismo en esto”. Díaz ha explicado que la modificación del despido “es una cuestión que ha planteado la UGT” y que el Ministerio “contempla”, pero por el momento tiene dos mesas de negociación abiertas que centran sus trabajos.

"No estoy trabajando en esto. No tenía previsto empezar con esas tareas hasta que no culminemos las mesas de diálogo ni las actividades legislativas. Yo lo voy a intentar, pero es la gran obra magna del laboralismo español y a mí me encantaría. Si yo legislara como lo hace todo el mundo, (...) se una hace una ley, la describe desde el Ministerio y no hace nada más. Eso es bastante fácil, ahí me daría tiempo", ha dicho Díaz en referencia al futuro Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI. No obstante, Díaz ha abogado por un despido enfocado desde "las causas que lo motivan".

Reforma estructural de los ingresos públicos

Díaz también ha aludido a los beneficios empresariales presentados por algunas empresas durante su temporada de resultados, y ha apuntado que “es una evidencia” que se están “beneficiando de esta crisis”. ”Sigue existiendo injusticia fiscal y España necesita una reforma estructural de los ingresos públicos en la que los más tienen, más paguen”, ha manifestado.

La ministra de Trabajo ha señalado, en concreto, a las entidades bancarias, que a su juicio se están beneficiando de la subida de tipos del Banco Central Europeo (BCE), que considera “un error”. “Justamente por el aumento de los tipos de interés se está provocando la mayor transferencia de rentas de la ciudadana a las entidades financieras. Esto no es justo”, ha apuntado, y ha vuelto a subrayar que esta situación afecta “a las clases medias, no solo a las personas vulnerables”.