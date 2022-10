¿Qué son las criptomonedas “blue chip”?

Las criptomonedas “blue chip” son aquellas que, pese a la elevada volatilidad que caracteriza a estos activos, han aguantado las subidas y bajadas del mercado (más o menos). En pleno “criptoinvierno”, con la cotización de las principales monedas digitales en mínimos históricos, el concepto “estabilidad” es relativo. No obstante, hay que tener en cuenta que estos activos no se comportan igual que las acciones tradicionales debido a su descentralización y falta de regulación.

¿Qué es una “blue chip?

El término “blue chip” es parte de la jerga bursátil y se usa para hacer referencia a las acciones de empresas que tienen una posición financiera estable, con un alto nivel de liquidez y cuyos valores no experimentan grandes fluctuaciones. Otra característica de estas empresas líderes con alta capitalización bursátil es que normalmente reparten un dividendo de forma regular, incluso cuando la compañía está pasando apuros financieros.

Este término se introdujo en el mercado bursátil en los años 20 y fue acuñado por Oliver Gingold, trabajador de Dow Jones. No obstante, su origen no está en las Bolsas sino en los casinos. Las “blue chips” son realmente las “fichas azules” del póker, que son las que tienen mayor valor, de ahí la comparación. Sin embargo, en la actualidad el concepto no se usa únicamente para referirse a las acciones de mayor valor sino a las acciones de compañías maduras y estables, lo que se traduce en baja volatilidad. Algunos ejemplos de empresas “blue chip” son gigantes como Coca Cola, Apple, Microsoft, IBM, Visa o Santander, Inditex, BBVA, Iberdrola, Telefónica, Cellnex y Repsol en España, entre otras.

Estos valores son considerados inversiones seguras o de bajo riesgo. Aunque no están exentas de sufrir caídas, se caracterizan por su buena capacidad para recuperarse a corto y medio plazo, explican los expertos de Helpmycash. Las “blue chips” son muy buena opción para diversificar sin correr riesgos y son las acciones que mejor resisten a las crisis. Otra de las características de estas acciones es su elevado nivel de liquidez, lo que viene a significar “que presentan un elevado volumen de negociación y que pueden venderse con facilidad y rapidez”, añaden desde el comparador financiero.

Top 3 criptomonedas “blue chip”

Al hablar de criptomonedas “blue chip” nos referimos a aquellas que son capaces de aguantar los vaivenes del mercado “cripto” sin desaparecer, ya que el adjetivo “estable” no se ajusta precisamente a este sector. El top 3 de criptodivisas que entrarían en la categoría de “blue chip”, según la plataforma española de compra y venta de monedas digitales Bit2Me, son: Bitcóin, Ethereum y Cardano.

Bitcóin es la criptomoneda originaria y la mayor del sector. Su cotización ronda los 20.500 dólares, aunque en octubre del año pasado alcanzó su máximo histórico, cuando el precio por Bitcóin llegó a superar los 66.000 dólares. Es la moneda digital con mayor capitalización del mercado, con alrededor de 365.000 millones de dólares, aunque rondó los 900.000 millones de dólares en su mejor momento.

Ethereum es el segundo gigante del sector con una capitalización de mercado de más de 160.000 millones de dólares. Actualmente un Ethereum equivale a alrededor de 1.500 dólares, pero llegó a valer 4.800 dólares en noviembre de 2021.

Para Bit2Me, Cardano cierra el top 3 de criptomonedas “blue chip”. “Una criptomoneda y blockchain que en un principio parecía no querer impresionar a nadie se ha convertido en toda una fuerza transformadora en el sector”, así la define la plataforma. No obstante, hay que tener en cuenta su bajo precio: un Cardano vale actualmente 0,39 dólares.

XRP Ripple y Binance Coin son dos monedas digitales que no encajan en la definición de “blue chip”, pero están lo suficientemente consolidadas para ser consideradas “semi-blue chip”.