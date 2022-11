El desempleo juvenil se enquista en España: suma 72.000 parados más desde el verano y supera los 540.000

España vuelve a registrar el desempleo juvenil más alto de Europa. Mientras que la media europea se sitúa en el 16,5%, España no sólo dobla esta cifra si no que no da muestras de poder buscar una solución que de vuelta a esta situación. De hecho, es el único país europeo que eleva su tasa por encima del 30%, una situación que va camino de alcanzar una “metástasis social” y en grave “problema en el corto y medio plazo” incluso cuando se haya superado la actual crisis económica. Así lo determina el último informe del crecimiento del paro juvenil en España, que se disparó, a finales del tercer trimestre, hasta los 540.000 desempleados, sumando 72.000 nuevos parados menores de 25 años en sólo tres meses.

Al finalizar el tercer trimestre del año, España volvió a registrar una tasa de paro juvenil superior al 30%, frenando el descenso que venía experimentando desde el tercer trimestre de 2020. De este modo, la tasa de paro juvenil actual (33,4%) supera en 13 puntos la existente al inicio de la crisis financiera de 2008. “Esto evidencia la falta de oportunidades laborales y de pasarelas al empleo para los jóvenes españoles, una escasa o poco eficiente política de empleo y poco aprovechamiento del nuevo talento que termina buscando fuera lo que no encuentra dentro de nuestras fronteras”, explica Asempleo en su estudio.

Los “vientos de cola que empujaban la recuperación del empleo han cesado”, explica el informe, y eso se “hace más evidente en las dinámicas de ciertos colectivos como puedan ser parados de larga duración, mayores de 45 años o desempleo juvenil”. En el caso de los más jóvenes, España vuelve a registrar tasas de paro que duplican la media europea y, en algunos casos, triplican la de los países de nuestro entorno, con una tendencia que ha visto frenado su descenso y muestra “el debilitamiento que estamos presenciando desde el comienzo de septiembre”, apunta.

En su análisis determina que hay más varones jóvenes en paro que mujeres. Los hombres menores de 25 años representan un 20,6% del paro masculino, porcentaje que no se alcanzaba desde 2009, mientras que las mujeres menores de 25 años representan el 16,1% de total de paradas, volviendo a registros de 2013. Pese a que el peso de este colectivo es inferior al registrado a comienzos de la crisis financiera de 2008, Asempleo resalta que el número de desempleados es mayor. Así, mientras que los hombres menores de 25 años alcanzaban los 217.000 parados en el tercer trimestre de 2007, esta cifra cerró el tercer trimestre de este año en 276.000. Por su parte, las mujeres menores de 25 años eran 244.000 en 2007 y ahora, en el mismo periodo de 2022, suman 264.000.

Para la patronal de agencias privadas de empleo, la actual situación constata “el gran escalón” entre lo que demanda el mercado laboral y la elevada formación recibida por los jóvenes, con apenas un 6,3% de estudios primarios o inferiores, pero que no logra alcanzar sus expectativas laborales por la falta de oportunidades y el poco acondicionamiento de los estudios al mercado laboral real, lo que ha provocado que los jóvenes españoles sufran la tasa más alta de paro de toda la UE, el doble que sus homólogos europeos.