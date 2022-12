Pagar hipoteca es 200 euros más barato que pagar alquiler, pero acceder a un préstamo es cada vez más complicado

Comprar sale más barato que alquilar, pero las hipotecas no están al alcance de todos. Las diferentes subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, sumadas a la tendencia alcista del euríbor —actualmente se encuentra en el 2,841% de media provisional en diciembre— junto a la inflación han propiciado que cada vez sea menos rentable pagar hipoteca frente a alquilar. Aun así, esta opción sigue siendo más beneficiosa para el bolsillo. En concreto, pagar hipoteca es, de media, 200 euros más barato que pagar alquiler, según un informe de la plataforma de intermediación hipotecaria Hipoo.

Hipoo toma como referencia para su cálculo el último dato del precio del metro cuadrado para compraventa de vivienda (octubre) de Idealista, que se sitúa en 1.910 euros de media en España, y lo proyecta sobre una vivienda media de 75 metros cuadrados. Como resultado, queda como precio de la vivienda un total de 143.250 euros. Asumiendo que se necesitase el 100% de financiación, es decir, sin aportar ahorros previos, el valor de la cuota hipotecaria simulada con un interés fijo del 3% y a 30 años sería de 604 euros, aproximadamente. En cuanto al precio del alquiler, se toma de nuevo el valor del metro cuadrado para vivienda destinada al alquiler en octubre (11,2 euros) y se aplica a un piso de 75 metros, obteniendo como resultado un alquiler medio de 840 euros al mes. Comparando estos precio, pagar una hipoteca resulta 236 euros más barato que alquilar.

“El resultado final es claro, el ahorro total ascendería a más de 200 euros”, destaca César Betanco, experto del intermediario hipotecario Hipoo. Quien concluye que, “pese a todas las subidas establecidas en los últimos meses, las hipotecas siguen siendo más asequibles que los alquileres en España”. Aun así, apunta, “habrá que esperar el discurrir de los tipos de interés y su comportamiento durante 2023 y los primeros meses de 2024″.

Pero comprar una vivienda es un quiero y no puedo. Las hipotecas al 100% están destinadas en su mayoría para jóvenes, ya que se presupone que no han tenido el tiempo suficiente para ahorrar la entrada de la vivienda y los gastos de formalización de la hipoteca. Sin embargo, son contadas las entidades que ofrecen esta opción y, de ellas, la mayoría solo ofrecen algo más del 80% de la financiación, llegando como mucho al 95%. Actualmente, ningún banco se ofrece a financiar el 100% del valor de los pisos y cubrir otros gastos, asegura el comparador financiero Helpmycash, aunque esta posibilidad existe en un supuesto muy concreto: si se avala la operación con otra vivienda. Obviamente, esta es una alternativa poco accesible para la mayoría de los solicitantes, que además deben tener un perfil financiero excelente para acceder a alguna de estas hipotecas con financiación superior al 80%. Sin poder acceder a esta opción de hipoteca y con serias dificultades para ahorrar el 30% del valor del inmueble, a la mayoría de los jóvenes y no tan jóvenes no les queda otra opción que alquilar, aunque les salga más caro.

Betanco señala que, en cambio, para los interesados en una hipoteca que puedan asumir una financiación del 80% la diferencia entre pagar alquiler o pagar hipoteca será aún más beneficiosa. Al abonarse una parte del valor de la vivienda y los gastos, la cantidad por devolver a la entidad es menor y, por tanto, también lo son las cuotas. El experto de Hipoo sugiere el alquiler con opción a compra como buena opción en situaciones donde no se disponen de ahorros.

Cuota mensual de la hipoteca frente a la del alquiler FOTO: Hipoo

Cataluña, la región donde es más rentable pagar hipoteca; Baleares, la única donde es preferible alquilar

Según el informe elaborado por Hipoo, la mayor diferencia entre el coste mensual de la hipoteca frente al del alquiler se da en Cataluña, donde pagar una hipoteca es 386 euros más barato que alquilar. La otra cara de la moneda se encuentra en Baleares, que es la única comunidad autónoma española en la que es más rentable alquilar una vivienda que pagar una hipoteca. Un total de 119 euros más barato.

Acompañan a Cataluña en el pódium del ahorro, Canarias y Navarra, donde pagar hipoteca sale 218 euros y 207 euros más barato, respectivamente. Por el contrario, las tres comunidades que menos ahorrarían pagando hipoteca frente al pago de un alquiler serían Andalucía con 100 de euros de ahorro, Melilla con 87 euros y País Vasco con 65 euros.

Entre estos dos “extremos”, se sitúa el resto de las comunidades: Cantabria con 206 euros de ahorro, la Región de Murcia con 195 euros, Aragón con 188 euros, Castilla y León con 176 euros, Castilla-La Mancha con 175 euros, Asturias con 161 euros, la Comunidad Valenciana con 148 euros, la Comunidad de Madrid con 147 euros, Galicia con 143 euros, La Rioja con 139 euros, Extremadura con 132 euros y Ceuta con 128 euros.