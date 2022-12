Los carburantes siguen cayendo: con la bonificación, llenar el depósito de gasolina es casi 5 euros más barato que hace un año

El precio de la gasolina ha sumado en la última semana su quinta caída consecutiva, tras bajar un 3,16%, mientras que el del gasóleo se ha abaratado cerca un 2,86% y acumula ya ocho retrocesos seguidos, de acuerdo con el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) publicado este jueves. Con este nuevo descenso, la gasolina registra su precio más bajo desde el 14 de febrero, antes del inicio de la guerra en Ucrania, mientras que el gasóleo está en mínimos desde el 7 de marzo, pocos días después del inicio del conflicto bélico. No obstante, esta comparación no es todo lo positiva que parece. La distancia entre los precios registrados en las fechas próximas a la guerra y los de esta semana es cercana, no solo porque los carburante lleven varias semanas cayendo, sino también porque la gasolina y el diésel ya habían comenzado a subir de precio durante los primeros meses de 2022 por el inicio de los conflictos entre Rusia y Ucrania.

En concreto, el precio medio del litro de gasolina se sitúa actualmente en los 1,590 euros y el diésel retrocede hasta 1,661 euros el litro, sin tener en cuenta el descuento de 20 céntimos que se lleva aplicando desde abril y que el Gobierno solo quiere mantener en 2023 para determinados profesionales y colectivos vulnerables.

Ambos carburantes están muy por debajo de los máximos históricos que alcanzaron en verano. La gasolina alcanzó en la semana del 20 de junio los 2,141 euros, por lo que el litro es ahora 0,551 euros más barato. Asimismo, la gasolina se mantiene por debajo de los niveles de antes de la entrada en vigor de la ayuda de 20 céntimos por litro que aprobó el Gobierno a finales de marzo -1,818 euros litro-. El diésel también vuelve a situarse por debajo de su nivel previo al descuento -1,837 euros- y se aleja considerablemente de su máximo histórico. El diésel alcanzó su precio más elevado en la semana del 27 de junio, cuando el litro llegó a costar 2,100 euros, 44 céntimos más caro que ahora. Además, el precio medio del litro de diésel en España se mantiene por decimonovena semana consecutiva por encima del de la gasolina, aunque acorta su distancia con una brecha de solo siete céntimos.

Este importe medio de ambos carburantes incluye los impuestos, pero no refleja el descuento que entró en vigor desde el pasado 1 de abril de al menos 20 céntimos por litro, ya que hay rebajas superiores, dependiendo de la petrolera y de las promociones a los clientes fidelizados. Contando con esa subvención, el precio del litro de gasolina es de 1,390 euros, mientras que el del gasóleo se situaría en los 1,461 euros, en ambos casos claramente inferior a los que marcaba a finales de marzo, antes de la entrada en vigor de la ayuda. No obstante, es muy probable que el descuento de 20 céntimos llegue a su fin con el inicio de 2023. El Gobierno está planteando si mantiene esta bonificación enfocada a algunos sectores y no de forma universal o la elimina, dado su elevado coste y la falta de progresividad de la misma.

Sin tener en cuenta la subvención, el precio del litro de gasolina es un 7,72% más caro que hace un año, cuando el litro costaba 1,479 euros, mientras que en el caso del gasóleo el precio es un 23,58% superior, ya que en las mismas fechas de 2021 salía a 1,334 euros el litro. Sin embargo, aplicando la bonificación de 20 céntimos, los españoles pagan ahora casi nueve céntimos menos por litro que hace un año (ahora 1,390 frente a 1,476 euros). En cambio, en el caso del gasóleo, incluso aplicando el descuento de 20 céntimos, los conductores pagan aún pagan casi nueve céntimos más que hace un año (ahora 1,421 frente a 1,334 euros).

Con el descuento, llenar el depósito de gasolina es casi 5 euros más barato que hace un año

Con los precios de esta última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 87,45 euros, frente a los 81,18 que costaba hace un año (6,27 euros más). Mientras, un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 91,35 euros, 17,43 euros más que en el mismo periodo de 2021 (73,92 euros). Esto sin el descuento de 20 céntimos por litro aplicado por el Gobierno desde abril. Incluyendo el descuento impositivo, llenar un depósito medio de 55 litros con gasolina cuesta 76,45 euros (4,73 euros más barato que hace un año) y si lo que se reposta es gasóleo, 80,35 euros (6,43 euros más que hace un año).

El importe medio de la gasolina y el diésel en España se sitúan por debajo de la media de la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se fijó en 1,678 euros por litro y el del gasóleo en 1,737 euros. Asimismo, el precio de la gasolina en España también fue inferior a la media de la Unión Europea (1,639 euros) y lo mismo ocurre con el diésel, que en la última semana registró un coste medio de 1,727 euros en los países de la UE.