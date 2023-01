El Gobierno reafirma que no se rebajará el IVA a la carne y el pescado

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, reafirmó este miércoles la negativa del Gobierno de a ampliar la rebaja del IVA de los alimentos a la carne y el pescado, condición puesta por el PP para aprobar el decreto de medidas anticrisis en el Congreso. Así lo indicó en una entrevista en Radio Rioja durante su visita oficial a esta comunidad autónoma tras mantener una reunión con el Gobierno regional.

“Es un debate que ya tuvimos”, indicó Planas, que indicó que la rebaja se ha centrado en los productos “de mayor consumo” y en los que habían tenido “un mayor incremento”. También recalcó que la medida está dirigida a los consumidores.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de esta semana, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, evitó aclarar la postura del Gobierno ante la petición y señaló que la propuesta del PP es “una excusa más” para no votar a favor del decreto, criticando que “no sería la primera vez” que “no ha estado al lado de los españoles en todos estos años de dificultades”.

Preguntado por las sanciones ante un posible incumplimiento de la rebaja, el ministro señaló que “la mayor sanción” para un supermercado es que “se sepa que no está aplicando debidamente una norma como esta”, pues los ciudadanos no acudirían a una cadena “que no está cumpliendo una medida positiva como es la rebaja del IVA”. No obstante, apuntó que podría haber sanciones de “naturaleza fiscal” en caso de no aplicarse correctamente la norma, más allá de su impacto posterior en los precios.

El Gobierno especificó que la efectividad de la medida se verificaría mediante un sistema de seguimiento de la evolución de los precios a través del Observatorio de la Cadena Alimentaria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y conformado por organizaciones del sector agrario, pesquero, industria agroalimentaria, distribución y consumidores que, si bien tiene competencias para analizar y realizar informes sobre situaciones de desequilibrio, no está dotado con un régimen sancionador. Al margen de ello, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) podría efectuar las actuaciones que corresponda en el ámbito de sus competencias.

Impacto “positivo”

Planas defendió la medida aprobada por el Gobierno como parte del último paquete de medidas para hacer frente a la situación derivada de la guerra de Ucrania señalando que cuando en el mes de diciembre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “dio instrucciones” para disminuir el incremento del precio de la cesta de la compra, estuvieron “contemplando todas las posibilidades existentes” y concluyeron que la rebaja del IVA era la “más eficaz”.

Desde el 1 de enero, los productos de alimentación básicos entre los que estás las frutas, el pan, la leche, las verduras y las legumbres tienen un IVA del 0%, mientras que el aceite y la pasta cuentan con un IVA del 5% frente al 10% que tenían antes de la decisión del Gobierno.

Planas señaló que la rebaja se está aplicando “bien” y cree que el resultado va a ser “positivo”, aunque tendrán que esperar “unas semanas” a conocer el dato del IPC del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al mes de enero, donde se verá reflejado el impacto de la medida.