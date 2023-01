La “fórmula mágica” de Escrivá cambia la pérdida de empleo de diciembre por 25.294 nuevos afiliados

La nueva fórmula estadística puesta en marcha por el Ministerio de José Luis Escrivá ha desatado las dudas y la polémica sobre los datos de afiliación del mes de diciembre presentados hoy. Con esta nueva metodología, la Seguridad Social ha ganado una media de 25.294 cotizantes en el último mes -en términos desestacionalizados, desde el 15 de diciembre al 15 de enero-, lo que situó el total de ocupados por encima de los 20,26 millones, lo que multiplicaría por más de tres los generados en las dos quincenas anteriores (del 15 de noviembre al 15 de diciembre), cuando el sistema ganó una media de 7.357 afiliados en valores desestacionalizados,

Pero este repunte de la afiliación, pese al evidente frenazo del mercado laboral -que ha pasado de una tasa de crecimiento interanual de las afiliaciones del 4,2% de enero a quedarse casi en la mitad, el 2,4% de diciembre-, tiene una letra pequeña que ha desatado las suspicacias de los analistas. Los técnicos de Escrivá han cambiado la metodología estadística de la afiliación para “lograr un seguimiento del mercado laboral con datos de mayor frecuencia ajustados a la estacionalidad” a mitad de mes, una base de tratamiento de datos que ha dado fruto en su presentación: el aumento de los citados 25.294 nuevo afiliados entre la segunda quincena de diciembre y la primera de enero.

Esto ha permitido a Escrivá -que el mes pasado decidió no presentar los datos en rueda de prensa- poner sobre la mesa una mejora estadística sobre el adelanto que se hizo a cierre de mes, cuando el dato era negativo, 8.347 afiliados menos respecto a noviembre.

Según han explicado desde el Ministerio y ratificó el propio Escrivá, ahora se calcula la variación del promedio de la afiliación diaria de los últimos 30 días -hoy lo ha hecho desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero- respecto a los 30 días anteriores -desde el 15 de noviembre y hasta el 15 de diciembre-, es decir, en términos desestacionalizados. Defiende el ministro que se logran datos “más estables y claros” que con la utilización que se hacía hasta ahora con los datos semanales, al pasar a un ajuste estacional de datos diarios.

Según justifican desde Seguridad Social, este cambio metodológico da un dato más positivo porque se tienen en cuenta nuevos factores de desestacionalización que antes no se aplicaban y que ahora se usan sobre estadísticas de los tres últimos años, “por lo que mejora la precisión del ajuste estacional que se estaba utilizando″, que provoca una corrección de efectos estacionales y de calendario que los analistas han puesto en el punto de mira porque aporta datos más positivos que los presentados por otros organismos de análisis, que no tienen en cuenta estos factores estacionales. El propio Escrivá ha cargado con especial virulencia con uno de estos organismos, BBVA Research, porque “hace el cálculo de afiliación a pelo, con un método lineal” que no refleja la realidad.

El Ministerio insiste en que la nueva fórmula es más precisa que la anterior, que se basaba en extrapolar de la primera quincena de cada mes la estimación mensual de afiliados. Así también pretende eliminar elementos estacionales, lo que “permitirá contar a mitad de mes con un dato equivalente al mensual y que coincide “exactamente” con el mensual en los datos de cierre de mes. “Se consiguen datos más estables, que muestran con más claridad la situación del mercado laboral que utilizando datos de mayor frecuencia, como los semanales”. La consecuencia es evidente a favor de Escrivá: la afiliación de diciembre ha pasado de ser negativa en su primer avance a multiplicarse por cuatro y ser positiva a mediados de enero.