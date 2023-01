Bankinter pagará un máximo de 100 millones del “injusto, arbitrario y confiscatorio” impuesto extraordinario a la banca

Entre 80 y 100 millones. Esa es la horquilla que baraja Bankinter sobre lo que tendrá que abonar en concepto del impuesto extraordinario a la banca que aprobó el Gobierno el año pasado, según ha confirmado el director financiero de la entidad, Jacobo Díaz, durante la presentación de resultados del banco, “el primero en hacerlo en Europa”, ha recalcado. “Esa es nuestra estimación para 2023 y 2024, porque esperamos que sea un impuesto para esos dos años únicamente”, ha explicado Díaz, que ha confirmado que las provisiones para abonar este impuesto “se registrarán en la cuenta de resultados del primer trimestre” de 2023 y se incorporará al concepto de costes regulatorios, donde la entidad contabiliza las contribuciones al Fondo Único de Resolución o al Fondo de Garantía de Depósitos.

A este respecto, la consejera delegada e la entidad, María Dolores Dancausa, ha vuelto a ser extremadamente crítica con este tributo, al que ha calificado de “injusto, arbitrario y confiscatorio” porque “la banca ya paga más que impuestos que otros sectores”, por lo que considera “absolutamente ilógico que además tengamos que pagar un impuesto extraordinario”.

Dancausa ha individualizado sus críticas sobre ellos directamente contra Pedro Sánchez, sobre el que recordó que “no puede ampararse en que en momentos de dificultad los que más tienen deben aportar más. En temas impositivos no puede agarrarse a la sensibilidad, de la que todos nos hacemos cargo, sino que los impuestos deben articularse en igualdad para todos”. Por ello, ha confirmado que “Bankinter pagará el impuesto en la fecha que corresponda, pero lo recurriremos a continuación de pagarlo”.

Por otro lado, la CEO ha descartado entrar en una guerra de remuneración de depósitos con el resto de entidades y confirmó que seguirá apostando por uno de sus productos estrella, la cuenta nómina, “que sigue funcionando extraordinariamente bien y que nos está copiando el resto de entidades. En el corto plazo no preveo un aumento de la remuneración de los depósitos entre la gran banca, porque la posición de liquidez no tiene nada que ver con la de hace 15 años, así que no veo que vaya a haber una guerra competencia en este sentido entre los grandes bancos. Ora cosa es en el caso de los pequeños, que sí que están utilizando esta política para captar fondos”.

Pese a estos buenos resultados, la respuesta en los mercados no ha sido positiva. Solo en el inicio de sesión la entidad cayó más de un 2%. Díaz no dio importancia a esta situación, que achacó a “que somos los primeros en presentar resultados”, a que se ha producido en la jornada “un ajuste a la baja de todo el sector bancario, que no achaco a nuestros resultados” y a que, pese a los buenos resultados, “las estimaciones han estado por debajo en recaudación de comisiones y por el incremento de los gastos de explotación y de las provisiones”.

Bankinter registró un beneficio neto de 560,2 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 28,1% respecto al año anterior, según ha informado la entidad, que ha alcanzado, con un año de anticipación, los objetivos de beneficio previstos para 2023, consiguiendo superar los resultados previos a la pandemia y a la segregación de Línea Directa.

El ROE -la rentabilidad sobre recursos propios- se situó en el 12%, frente a un 9,6% del año anterior que no incluía la plusvalía extraordinaria de Línea Directa, con un ROTE en el 12,7%, al tiempo que la eficiencia mejora hasta el 44%, o el 40,5% para el caso de España. En cuanto a la solvencia, la ratio de capital CET1 ‘fully loaded’ sube hasta el 12%, muy por encima del requerimiento mínimo que ha establecido para Bankinter el BCE para todo 2023, que es del 7,726%, el mismo que el año anterior, y con la morosidad “bajo control”, a pesar de un empeoramiento del entorno macroeconómico, con una ratio que se reduce hasta el 2,10% frente al 2,24% de hace un año, y con una cobertura “fortalecida” que llega hasta el 66,3% desde el 63,6% de diciembre de 2021. “Todas estas cifras se mantienen entre las mejores del sector a nivel europeo”, insistió la máxima directiva de la entidad.

Dancausa ha explicado que el margen de explotación antes de provisiones alcanzó 1.166,3 millones de euros, un 16,4% más que en el pasado ejercicio, aunque los costes operativos crecieron un 7,6% “por las mayores inversiones en nuevos proyectos y mayor retribución para plantilla para hacer frente a los mismos”, ha explicado la consejera delegada, a lo que ha sumado unos costes regulatorios de 140 millones de euros, frente a los 124 del año anterior, y que suponen un 7% sobre el margen bruto.