Christopher Dottie: «La reforma laboral no ha ido como se esperaba»

Christopher Dottie explica que Hays ha registrado un pico histórico de empresas que van a contratar este año. Un 79% dice tener intención de contratar, según la Guía del Mercado Laboral 2023 de Hays. Apunta también que es más alta que nunca la proporción de organizaciones que admite tener dificultades con la brecha de habilidades o la escasez de talento.

El empleo se ha comportado mal en el último trimestre de 2022 y en enero de 2023 ¿Qué opina de la reforma laboral?

Los resultados no han sido tan prometedores como se esperaba. Un factor que ha llevado a la destrucción de empleo ha sido la preocupación de las empresas por el entorno económico y por la subida de los costes laborales. Estamos viendo que el miedo de las empresas en estos momentos es conceptual y no está relacionado con sus indicadores de negocio, que van bien. La creación de empleo en 2023 dependerá de si las empresas confían en sus propias capacidades y en su mercado en particular, o si se dejan llevar por lo datos macroeconómicos que son más pesimistas.

¿Dónde estará el empleo en 2023?

Las empresas están centradas en la internacionalización de las ventas y en la digitalización del negocio, por lo que demandan perfiles con idiomas y conocimientos digitales. Según nuestra guía del mercado laboral , el 79% tiene intención de contratar.

El Gobierno acaba de subir el SMI a 1.080 euros, ¿le parece un buen momento?

Yo creo que ningún empresario tiene nada en contra de remunerar bien a sus empleados, pero también es importante la generación de empleo, y ayudar a lo jóvenes a entrar en el mercado laboral. El detalle de la cifra del SMI es menos importante, pero hay que asegurarse que estamos trabajando a varias bandas y de forma consensuada con todos los actores sociales, incluyendo a los parados, a los empleados y a las empresas, porque sin ellas no hay empleados en este país.

¿Por qué seguimos con la tasa de paro más alta de Europa?

En mi opinión la legislación española es antigua. Por ejemplo, una cosa que ha hecho en Alemania hace muchos años y que funciona es asegurarse la colaboración entre trabajadores y dirección, para que todos estén en el mismo barco y no externalizar la representación y tener sindicatos y convenios colectivos tan fuertes como en España. En Reino Unido a pesar de que su modelo laboral también tiene muchas pegas, cuenta con un modelo de servicios público empleo muy exitoso. Trabajan muy de la mano con los demandantes de empleo y les ayudan a encontrar trabajo, mientras que en España el INEM no funciona tan bien y solo coloca al 3% de los parados. Por tanto, yo creo que en cada país hay buenos ejemplos de cosas que se pueden hacer. El principal problema es España es la rigidez del marco legislativo español que antepone la antigüedad y no la productividad. Aunque la la indemnización por desempleo ha bajado con la anterior reforma laboral, ésta sigue siendo una preocupación para el pequeño y mediano empresario a la hora de aumentar su plantilla.

España tiene el paro juvenil más alto de Europa, ¿qué consejo daría a los jóvenes?

En España es posible avanzar pero los jóvenes tienen que buscarse la vida, acumular experiencia, ya sea con becas o con voluntariado... Pero buscar por todos los medios formas de adquirir experiencia.