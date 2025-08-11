El 84% de las viviendas de lujo en España se concentran en sólo seis provincias

El mercado de la vivienda de lujo en España continúa en pleno auge. Nuestro país tiene, a fecha de 1 de agosto, 43.707 viviendas a la venta por encima del millón de euros en el portal inmobiliario Idealista, y más de 8.700 que superan los tres millones de euros, por tanto, más del 20% del total son consideradas de ultralujo.

De las 50 provincias españolas, 49 cuentan con al menos una vivienda valorada en más de un millón de euros anunciada en Idealista, aunque su distribución es muy desigual. Málaga, Baleares, Madrid, Alicante, Barcelona y Gerona concentran el 84% de todas estas viviendas de lujo. En muchas otras provincias, con menos de 22 viviendas anunciadas, su peso porcentual es "insignificante", ya que aparece como 0,0%.

Baleares lidera como la provincia con más viviendas de lujo, ya que concentra un 23% del total nacional. Tras esta, le sigue muy de cerca Málaga y su porcentaje asciende al 20%. Madrid representa el 14%, Alicante y Barcelona comparten el 11% cada una, y Gerona aporta el 6% restante.

Santa Cruz de Tenerife ocupa el séptimo lugar, con un 3%, seguida de Cádiz y Valencia (2% cada una). El ranking de las principales provincias con más viviendas de lujo se completa con Granada (1%), Las Palmas (0,9%), Pontevedra, Guipúzcoa y Vizcaya (0,6% en los tres casos).

En el extremo opuesto se encuentra Zamora, puesto que no tiene ninguna vivienda por encima del millón en venta. Palencia y Soria cuentan con solo dos anuncios cada una, y Cuenca con tres. Provincias como Salamanca (7), Badajoz, Burgos y León (11 viviendas cada una) también tienen una representación mínima en este segmento.

Más de 8.700 viviendas de ultralujo

Dentro del sector de lujo, existe un subgrupo aún más exclusivo: las viviendas de ultralujo, con precios superiores a los tres millones de euros. De las 8.725 propiedades de este tipo anunciadas a comienzos de agosto, la mayoría se localizan en Baleares, ya que concentran 3.005 viviendas (34%). A esta le siguen Málaga y Madrid con 2.721 y 1.021 viviendas, respectivamente, concentrando así el 31% y el 12% del total.

Completan el ranking Barcelona con 535 (6%), Alicante con 447 (5%), Gerona con 293 (3%) y Santa Cruz de Tenerife con 245 (3%). En nueve provincias no hay ninguna vivienda a la venta por encima de los tres millones.