Air Europa firma un preacuerdo con Airbus para comprar 40 aviones A350 con los que reforzar su flota de largo radio

Air Europa ha firmado un importante acuerdo para ampliar su flota. La aerolínea ha rubricado con Airbus un memorando de entendimiento (Memorandum of Understanding, MoU) para la adquisición de hasta 40 aviones A350-900. El acuerdo, que ha sido liderado por el presidente de Air Europa, Javier Hidalgo, y se ha anunciado durante la celebración del Salón Aeronáutico de Dubai, supone la columna vertebral de la renovación de la flota de largo radio de la aerolínea, según ha detallado en un comunicado.

Según Air Europa, la llegada del A350 "acelerará la actualización de dicha flota y potenciará su crecimiento rentable en mercados clave de Latinoamérica gracias al rendimiento y ahorros sin igual que proporciona este modelo".

“Este pedido supone un hito estratégico en el desarrollo de la flota de Air Europa, ya que acelera su crecimiento rentable mediante la renovación de las actuales unidades de fuselaje ancho”, ha recalcado Hidalgo.

La adquisición de los A350 supone un cambio de paradigma en la política de flota de la compañía, que ahora mismo está conformada por tres modelos de Boeing, el 737, el 787 Dreamliner y el 737-8.

El A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno del mundo, diseñado para volar hasta 9.700 millas náuticas o 18.000 kilómetros sin escalas. Sus motores Rolls-Royce de última generación y el uso de materiales ligeros aportan la ventaja de reducir en un 25% el consumo de combustible, así como los costes operativos y las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) en comparación con los aviones de la competencia de la generación previa.

Al igual que todos los aviones de Airbus, el A350 puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF) en sus depósitos. Airbus tiene como objetivo que sus aviones puedan operar con hasta un 100% de SAF para 2030.

Cambios

“Estamos orgullosos de dar la bienvenida a Air Europa a la familia Airbus A350. Este pedido supone un fuerte respaldo al A350 como plataforma de referencia en cuanto a eficiencia y comodidad para los pasajeros en el mercado de largo recorrido”, ha afirmado Benoît de Saint-Exupéry, vicepresidente ejecutivo de Ventas del área de Aviones Comerciales de Airbus.

La compra de estos nuevos aviones se produce en pleno momento de impulso de la compañía. Tras el cierre de la venta de un 26% de su capital a Turkish Airlines por 300 millones de euros, la compañía canceló de forma anticipada el préstamo de 475 millones de euros que la SEPI le concedió para sortear la pandemia y dejar así saneadas sus finanzas.

A nivel corporativo, la aerolínea también anunció ayer lunes la marcha de su consejero delegado, Jesús Nuño de la Rosa, después de tres años dirigiendo la aerolínea y la renovación de su consejo de administración.