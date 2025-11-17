El CEO de Air Europa, Jesús Nuño de la Rosa, deja su cargo tras la entrada de Turkish Airlines

Jesús Nuño de la Rosa dejará el cargo de consejero delegado de Air Europa tras algo más de tres años al frente de la aerolínea, de la que tomó las riendas después de que la compañía recibieran una inyección de 475 millones de euros de la SEPI.

Así lo ha notificado este lunes la compañía en un comunicado en el que explica que Nuño de la Rosa ha alcanzado un acuerdo con Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, "en un ambiente de amistad y máxima cordialidad".

Asimismo, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, representantes de SEPI en el Consejo de Administración de Air Europa, han presentado su dimisión como consejeros de la sociedad, después de que ésta haya realizado la devolución anticipada del préstamo concedido por el ente público con un año de antelación respecto a la fecha originalmente establecida.