Air Europa nombra a Richard Clark nuevo consejero delegado

Un día después de anunciar la salida de Jesús Nuño de la Rosa como consejero delegado de la aerolínea, Air Europa ha anunciado hoy martes el nombramiento de Richard Clark como nuevo primer directivo de la compañía. Clark será así el encargado de pilotar la nueva etapa de la compañía después del desembarco de Turkish Airlines, que ha adquirido un 26% de su capital por 300 millones de euros.

El hasta ahora director general ha desempeñado un papel clave en la transformación y desarrollo de Air Europa. Desde su incorporación en 1987, ha liderado áreas estratégicas y proyectos de gran relevancia, reforzando, según la aerolínea, la posición del hub de Madrid Barajas como puente entre Europa y América y consolidando la aerolínea como referente en la conectividad internacional.

Air Europa asegura que el profundo conocimiento que Clark maneja del negocio, junto con una visión estratégica y una reconocida capacidad de gestión y negociación, le han convertido en "una figura destacada dentro de la industria".

"Asumir este cargo es, para mí, mucho más que una responsabilidad: es un honor y una oportunidad para seguir construyendo el futuro de Air Europa. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a la propiedad de la aerolínea por la confianza que, una vez más, me ha brindado. Afronto este reto con la misma ilusión que el primer día, convencido de que, con el esfuerzo y talento de toda nuestra plantilla, lograremos que Air Europa siga creciendo y consolidándose como una aerolínea de referencia internacional", ha apuntado el nuevo consejero de Air Europa.

Su objetivo, ha añadido Clark, “es fortalecer el hub de Madrid como puente entre continentes y avanzar de la mano de nuestros socios estratégicos para ofrecer a nuestros clientes una experiencia única, sostenible y de calidad. Este es un proyecto compartido, y estoy seguro de que, unidos, alcanzaremos nuevas metas”.

Hoy mismo, la aerolínea ha anunciado un preacuerdo con Airbus para comprar 40 aviones de largo recorrido Airbus A380 para renovar su flota y ampliar rutas.

Junto a Nuño de la Rosa, el lunes abandonaron el consejo de administración de Air Europa los dos consejeros que había designado la SEPI, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, una vez que la compañía ha devuelto con un año de antelación el préstamo de 475 millones de euros que recibió de la sociedad pública para sortear los problemas derivados de la pandemia del coronavirus. Air Europa ha asegurado que anunciará en los próximos días la nueva configuración del consejo.