La primera dama alemana, Elke Büdenbender, visita Sthil España

En el marco de su visita oficial a nuestro país, Elke Büdenbender ha dedicado parte de la jornada a visitar la sede de Stihl en España. Acompañada por miembros de la Embajada alemana en España, la primera dama de Alemania, se ha desplazado a Torres de la Alameda para visitar el centro de formación, el centro logístico y las oficinas de Stihl España y conocer de primera mano la experiencia de los alumnos de FP Dual de FEDA Madrid en Stihl.

Especialmente interesada en el programa de formación profesional dual, Büdenbender ha recorrido las instalaciones de Stihl acompañada de tres estudiantes de FEDA Madrid que actualmente forman parte de este programa y que realizan sus prácticas en empresa en la filial alemana en España.

Ronan Hessling y Lukas Brach, alumnos en formación en el ciclo de Gestión Industrial (Industriekaufleute), y Myriam Rodrigo, alumna en el programa dual de mecatrónica, han acompañado a la primera dama durante su visita, compartiendo con ella sus experiencias tanto en la escuela, como en la empresa, donde aprenden

trabajando durante el 65% de sus dos años de formación.

La visita ha comenzado en el centro de formación, donde Elke Büdenbender ha sido recibida por el CEO de Stihl España, Bernd Hullerum. Tras saludar a los estudiantes y visitar el showroom, el grupo ha visitado las aulas técnicas de STIHL, por donde pasan anualmente casi 1.000 alumnos. Después, la comitiva se ha desplazado al exterior, donde la primera dama ha podido ver una selección de máquinas de batería, tanto profesionales como hobbies, e incluso probar algunas de ellas como la minisierra de batería GTA 26 o los sopladores BGA 30 y BGA 250.

Tras conocer las ventajas y características de la tecnología de batería Stihl, la visita ha continuado en el centro logístico, donde Büdenbender ha podido conversar con Natalia Julca, una ex alumna de FEDA Madrid, que realizó su FP Dual de Logística con Stihl, y que fue contratada tras su formación siendo actualmente parte del equipo de Stihl España.

La primera dama alemana se ha interesado por el innovador sistema Autostore que permite agilizar el picking en el almacén, evitando cuellos de botella y permitiendo un suministro fluido de repuestos y accesorios.

La visita ha terminado con la presentación del equipo completo de Stihl España y una foto grupal, tras la que Bernd Hullerum, le ha hecho entrega de un obsequio como recuerdo de su paso por la filial alemana.

El Grupo Stihl ha apostado siempre por la formación como una de las claves de su éxito, tanto para sus empleados y tiendas especialistas como para los usuarios. Stihl también se involucra en la formación de jóvenes a través de programas de becas y, sobre todo, en los programas de formación profesional dual de FEDA Madrid y así como en los de estudios superiores duales de EWA Duale Europäische Wirtschaftsakademie, instituciones de las que lleva formando desde 2012 y 2001, respectivamente. Con este compromiso firme por la formación y el desarrollo profesional, Stihl garantiza un servicio especializado y el asesoramiento que exigen los clientes de la marca. Desde 2016 este compromiso se vio reforzado con el nuevo Centro de Formación de Stihl en España.

Más de 3,5 millones de euros de inversión, una superficie de más de 2.000 m2 de modernas instalaciones y formación para casi 1.000 profesionales cada año.