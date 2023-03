Varapalo de la AIReF a Escrivá: su reforma "cortoplacista" de las pensiones no sirve

El escenario de color de rosa dibujado por el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre su reforma de las pensiones no es tal. No solo no soluciona el futuro ni sanea las arcas del Estado, sino que agrava la situación al no afrontar el problema del envejecimiento. Así lo ha advertido hoy la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que considera "cortoplacistas" las medidas adoptadas hasta ahora y prevé que toda la reforma en conjunto, incluida la última sobre sostenibilidad de la que se han desmarcado los empresarios, incrementarán el déficit en 1,1 puntos para 2050. Por tanto, la institución que preside Cristina Herrero, y que dirigió el propio Escrivá, concluye que las medidas de ingresos son insuficientes para compensar las de gasto. De hecho, remarca que la reforma será incapaz de frenar un "déficit creciente desde 2026 hasta un máximo del 8,1% del PIB en 2055, para reducirse posteriormente hasta el 7% en 2070".

En este sentido, la AIReF sostiene que, en un escenario hipotético "sin medidas de política económica ni reglas fiscales", el gasto destinado a las pensiones "empezaría a acelerarse especialmente" a partir de 2035, alcanzando un máximo en 2049 de 14,8% del PIB para las pensiones del sistema de Seguridad Social y del 16,3% incluyendo pensiones no contributivas y de clases pasivas.

Posteriormente, una vez se atenúen las presiones del envejecimiento, el gasto descendería hasta situarse en 2070 en el 13,4% y el 13,9% respectivamente. Estas proyecciones, que actualizan las últimas publicadas por la AIReF en 2020, incorporan los últimos datos disponibles y los cambios en los supuestos de partida. Además, incluyen el impacto de las reformas aprobadas entre 2021 y 2023.

Pero la situación irá aún a peor ya que el envejecimiento de la población elevará la deuda pública al 186% del PIB en 2070 si no se adoptan medidas para atajar este desfase. Escrivá siempre ha defendido que su reforma sirve para afrontar la jubilación de las cohortes del "baby boom" y que las tensiones en la Seguridad Social se irán relajando a mediados de siglo. De hecho, en la presentación de su reforma en la Comisión del Pacto de Toledo afirmó que los problemas por el gasto en jubilaciones se mitigarían automáticamente desde esa fecha, algo que la AIReF descarta.

Estos cálculos se asientan en un escenario base en el que la población española alcanzaría los 50,3 millones de habitantes en 2050 y 52,1 millones en 2070 gracias al impulso de la inmigración, en el que la economía crece una media del 1,3% anual sin reglas fiscales.

En su opinión sobre Sostenibilidad de las Administraciones Públicas a largo plazo, la AIReF señala que el envejecimiento de las cohortes nacidas en los años sesenta y mediados de los setenta en España, las reducidas tasas de fecundidad de las últimas décadas y el aumento de la longevidad provocan una profunda transformación de la estructura por edades de la población, con un descenso del peso relativo de la población en edad de trabajar desde finales de esta década -con cierto retraso respecto a lo observado en otras economías. En este contexto, la tasa de dependencia se situaría en el 51,4% y el 45,9% en 2050 y 2070, respectivamente, frente al 26,6% actual.

Sobre las últimas medidas pactadas por Escrivá con Podemos y los sindicatos y presentadas a Bruselas, la AIReF indica que establecen "la cuasi-congelación de la pensión máxima hasta 2050 e introducen medidas para reforzar la sostenibilidad del sistema de pensiones mediante incrementos de las cotizaciones sociales, lo que supondrá un aumento de los impuestos al trabajo en España".

Las estimaciones de la institución reflejan que al final del periodo transitorio de cada medida, la reforma supondrá 0,9 puntos de PIB de impuestos adicionales, es decir, unos 12.000 millones tomando la cifra del producto interior bruto de 2022. El detalle es el siguiente: "El Mecanismos de Equidad Intergeneracional (MEI), que consiste en un aumento de las cotizaciones sociales de 1,2 puntos para todos los niveles salariales, supondrá un aumento de la recaudación de 4 décimas de PIB. El incremento de las bases máximas de cotización generará ingresos al sistema por otras 4 décimas de PIB y la cuota de solidaridad (cotización de entre 5,5% y el 7% a las rentas que excedan la base máxima de cotización) aumentará los impuestos al trabajo en 1 décima. Adicionalmente, la AIReF estima que el impacto de la reforma al sistema de cotizaciones del régimen de autónomos tendrá un impacto de 5 décimas de PIB una vez finalice el periodo transitorio".

Para evitar este escenario que deja la reforma "cortoplacista" de Escrivá, la AIReF propone propone articular una estrategia fiscal nacional a medio y largo plazo, y señala que la nueva regla de gasto en pensiones introducida por el Real Decreto Ley 2/2023 "presenta debilidades de diseño como la falta de justificación de los límites cuantitativos escogidos, la ausencia de coherencia con el marco fiscal y las restricciones impuestas a la supervisión independiente por la AIReF".