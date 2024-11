«La asesoría puede convertirse en un agente digitalizador» Víctor Pérez CEO y fundador de Adiss

Aunque Adiss es una empresa con más de 20 años de trayectoria, es hace 5 cuando dan un giro de timón y pasan de ser un integrador de tecnología a ser un fabricante de soluciones para pymes. Por eso, Víctor Pérez Martín, su CEO y fundador, asegura que se sienten como una «startup de 22 años». Startup que, por otra parte, no ha recurrido a fondos de inversión, salvo por los créditos bancarios y a una petición de ayuda por parte del CDTI para desarrollar su propia Inteligencia Artificial.

Presencia en Accountex

El camino recorrido en este lustro ha sido fructífero, como demuestra el hecho de que, en apenas tres años, hayan pasado de ser un stand más en la feria Acountex (feria internacional especializada en asesorías) a ser una de las marcas top mencionadas por la propia organización de la muestra, codeándose con nombres internacionales.

Este es el tercer año que se celebra Accountex en España. «El primer año nos dimos a conocer», relata Pérez, asegurando que «el producto encajó muy bien y tuvimos un gran éxito». El año pasado fue «la consolidación» de Adiss. «Este es el año de nuestra puesta de largo, de nuestra consolidación definitiva en el que vamos como un fabricante más (dentro de las enormes distancias en facturación que hay con los grandes fabricantes) », asegura.

Las asesorías, sus socios

Adiss tiene grandes esperanzas puestas en este encuentro, al que se espera que acudan 6.500 profesionales de las asesorías y despachos profesionales. Un público que la compañía ve como sus partners y socios, puesto que son a través de ellos como venden sus productos a la pyme.

«Las asesorías tenían una necesidad de tecnificación importante», relata, añadiendo que las herramientas de Adiss permiten a estos despachos acometer la automatización interna de procesos y su medición, lo que permite a estos negocios «dar servicio a sus clientes, orientadas al cumplimiento normativo».

Cabe señalar que el 97% de las empresas en España tienen menos de tres empleados y que casi todas ellas tienen una asesoría detrás que les ayuda en temas como nóminas o la contabilidad. «Nuestras herramientas permiten hacer estas laboras de una manera muy colaborativa. Son herramientas cloud que facilitan, con el mínimo esfuerzo, que la asesoría implemente estas aplicaciones y puede empezar a dar estos servicios desde el minuto cero. El proceso de onboarding es muy rápido», defiende Pérez.

Cabe señalar que Adiss no compite con otros nombres del sector de los despachos, la contabilidad o los recursos humanos, sino que su solución pretende complementar a todas ellas. «Cuando la gente nos pide el programa de facturación, nosotros no se lo vendemos: lo hacemos a través de una asesoría. Buscamos la mejor, el mejor despacho profesional que le pueda asistir a ese cliente. Si tiene una asesoría cliente nuestra, genial. Si no, intentamos que sea cliente nuestro. Pero, si eso tampoco ocurre, le recomendamos otro despacho, que al final es nuestro canal de ventas». Según Pérez, Adiss monta «una capa de abstracción» sobre la tecnología que tenga el despacho y a la que se conectan los programas de RRHH o facturación con los que trabaje. Esto permite la colaboración y la generación de métricas. «Somos una empresa completamente transversal», defiende.

Cómo funciona

Para operar, Adiss ofrece un conector (DataLoop) que puede «hablar» con todo el resto de aplicaciones. DataLoop sincroniza la información de forma bidireccional con la herramienta que tenga el despacho y se crea una base de datos. «Permitimos que se conecten todos los nuevos players que están entrando en el mercado», asegura nuestro interlocutor. «Sobre esa capa es donde nosotros operamos y trabajamos. Nuestro valor diferenciador es que el despacho no tiene que cambiar su aplicación, sino que la complementa», defiende.

Tal y como relata, cada despacho tiene, de media, unos 250 clientes, cada uno de los cuales trabaja con su propia solución de facturación. La herramienta de Adiss permite que la asesoría pueda conectarse a todos estos diferentes programas y obtener toda la información para poder hacer su trabajo.

Adiss cobra por la solución, independientemente del número de clientes del despacho. «No cobramos por empresa, ni por registros, operativas o facturas. Es una plataforma de precio único», detalla. Donde sí establecen precio por uso es en las soluciones que van hacia la pyme, como el programa de facturación para empresas y autónomos (ERPLoop).

Dónde están los datos

Aunque Adiss ofrece sus soluciones para que trabajen en la nube, la base de datos que DataLoop genera puede almacenarse también en los propios servidores del cliente. «El dato, por contrato y por oficio, es siempre del cliente», defiende el responsable de la empresa. «El dato puede estar en su infraestructura o en la nuestra. Nosotros entregamos la base de datos o las APIs, pero es propiedad del cliente. Eso lo tenemos clarísimo. No es nuestro dato y que esté en nuestra nube es un tema de hosting. Nada más», subraya.

En este punto, Víctor Pérez señala que apuestan por OVH para tener su nube. «Es el principal proveedor europeo de nube y es nuestra elección. Nos permite dimensionar muy bien, escalar muy bien la solución y a unos costos muy económicos», explica. Aunque Adiss también cuenta con una división de ciberseguridad y de cloud computing dentro de la empresa, Pérez señala que autogestionan ellos mismos este crecimiento. «Nos apoyamos en OVH, pero nosotros somos muy responsables de la solución de plataforma», sentencia.

Es más, asegura que este punto es uno de sus aspectos clave y diferenciadores. «En nuestra propuesta de valor, en todo momento, nos esforzamos en que el cliente sepa dónde están sus datos, cómo pueden acceder a ellos, cómo los pueden copiar, bajar y cómo pueden crear soluciones de forma independiente con su información, que para eso es suya. Desde el minuto cero. Eso es un valor diferenciador muy importante».

Además, asegura que el funcionamiento es igual, independientemente de si los datos residen en la nube o en casa del cliente. Solo «hay que dimensionarlo bien. Nosotros ayudamos a dimensionar bien ese almacenamiento y donde quiera que esté el dato». Eso sí, según su visión, la mayoría de la gente lo tiene en una nube, aunque sea privada.

Nuevas regulaciones

Adiss también se muestra esperanzada respecto a las nuevas regulaciones que vienen, como la Ley Crea y Crece (aún en desarrollo, y que implicará la facturación electrónica) y Verifactu, que pretende luchar contra el fraude fiscal verificando las facturas que se emitan. Para ello, pymes y autónomos deberán emitir sus facturas con un software homologado.

Adiss asegura estar llevando a cabo eventos, especialmente formativos, de la mano de los despachos y asesorías para explicar estos cambios y las diferencias que hay entre estas normativas. También están utilizando el kit digital a través de los fondos Next Generation para poder ofrecer soluciones que estén preparadas para este tipo de requerimientos. Aunque sabe que la tendencia es a dejarlo todo para última hora, Víctor Pérez considera que «nuestro trabajo es intentar ir creando esta cultura de cambio» para que se «aproveche para mejorar sus proyecciones bancarias, automatizar procesos y usar los fondos Next Generation con el kit digital».

En este punto, y aunque esta iniciativa para impulsar la digitalización de las pequeñas y medianas empresas ha recibido algunas críticas. Pérez defiende su valor. «Les resuelve un problema y está subvencionado», remarca, añadiendo que, solo el año pasado, Adiss gestionó 1.100 unidades.

Cabe señalar que la plataforma que Adiss ofrece a los despachos permite a estas asesorías ofrecer a sus clientes emitir estas facturas desde la página web sin necesidad de que el autónomo o pyme pague por un programa de facturación. Algo que, en su opinión, supone también una ventana de oportunidad para que estos negocios mejoren sus márgenes de beneficio. «Me parece la gran oportunidad para que se conviertan en consultoras que puedan revender servicios no solamente de licenciamiento. Un despacho no vende licencias de software, vende servicios. Si ofrece a su cliente la plataforma para que facture, le gestiona los bancos, unos KPIs e informes para ver cómo va, la analítica del negocio… pueden aumentar muchísimo los servicios y convertirse en verdaderos agentes digitalizadores», expresa.

La IA, siguiente paso

Pérez también adelanta que Adiss está inmersa en un proyecto, de la mano de CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial) para desarrollar su propia Inteligencia Artificial (IA). Algo para lo que, señala, no tienen prisa. «No hemos corrido para poner un chatbot que conteste a las preguntas automáticamente», expone.

Pérez detalla que ya tienen 800 despachos que tienen sus datos en la plataforma que ellos proponen, lo que equivale a hacer unos tres millones de nóminas mensuales. «Con toda esta información, anonimizada, ya podríamos empezar a hacer ciertos estudios y dar ciertos servicios», asegura. Sin embargo, determina que se está empezando a trabajar en un proyecto para dar servicios de valor añadido a través de ese volumen de datos. Un proyecto que se desarrollará en los próximos dos o tres años. «La IA va a ser diferente en los próximos tres años a como la conocemos hoy», augura.