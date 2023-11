Así es como funciona una hipoteca inversa

La hipoteca inversa lleva regulada en España desde 2007 y es un"préstamo que permite a las personas a partir de los 65 años obtener liquidez gracias al valor de un inmueble sin cargas, sin tener que vender o abandonar la vivienda", tal y como explican desde el Banco de España (BdE).

Algunas entidades vuelven a ofrecer a sus clientes mayores este producto financiero como una solución de financiación, ya que este funciona de manera inversa a una hipoteca tradicional, por lo que en lugar de pagar al banco, es la entidad quien adelanta al propietario el valor de la casa en pagos mensuales. De esta forma, los clientes mayores podrán complementar, durante un tiempo determinado, sus ingresos con este abono mensual.

Tras el fallecimiento del titular de la hipoteca, los herederos podrán mantener la propiedad del inmueble y hacerse cargo de la deuda. En el caso de que no quieran hacerse cargo, la entidad procederá a la ejecución de la garantía hipotecaria, recuperando así el dinero aportado. No obstante, el BdE asevera que para poder solicitar la hipoteca inversa será necesario cumplir una serie de requisitos:



El solicitante y los beneficiarios que designe deben haber cumplido 65 años o ser dependientes , o tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

, o tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La deuda solo podrá ser exigible –y la garantía ejecutable– cuando fallezca el prestatario o, si así está previsto en el contrato, cuando lo haga el último de los beneficiarios.

–y la garantía ejecutable– o, si así está previsto en el contrato, cuando lo haga el último de los beneficiarios. La vivienda hipotecada tiene que estar tasada y asegurada contra daños .

. La entidad podrá acordar con el cliente la contratación de un seguro de renta vitalicia, conjuntamente con la hipoteca inversa.

Pero, ¿quiénes pueden conceder estas hipotecas inversas? Las entidades de crédito, los establecimientos financieros de crédito y las entidades aseguradoras pueden comercializar este producto financiero.

En esta línea, el Banco de España sostiene que las entidades deben entregar al cliente información "clara y suficiente" de forma gratuita sobre los préstamos que ofertan para hipotecas inversa. Además señala que "cuando la entidad disponga de la información sobre las necesidades de financiación, la situación financiera y las preferencias del cliente, deberá entregar una Ficha de Información Personalizada (Fiper) para hipotecas inversas, con la información personalizada que le permita comparar y valorar las distintas ofertas del mercado". En el caso de que el cliente solicite este producto financiero, la entidad deberá entregarle una oferta vinculante y recibir asesoramiento de profesionales cualificados para que

No obstante, desde el BdE recuerdan que este producto financiero es complejo, por lo que antes de firmar el contrato el cliente debe "sopesar adecuadamente las condiciones", informarse de su funcionamiento y preguntar todo aquello que no entienden. "Como con cualquier producto financiero, no firmes nada que no entiendas", sentencia la entidad bancaria.