El Banco de España sigue sin gobernador un mes después del fin de su mandato

El Banco de España continúa descabezado en su puesto de mayor responsabilidad. Un mes después del fin del mandato de Pablo Hernández de Cos, el Gobierno se lo toma con calma, mantiene la incógnita sobre quién será su sucesor y la subgobernadora, Margarita Delgado seguirá asumiendo temporalmente las riendas de la institución -según se recoge en los estatutos-, una situación inédita, que ha llevado a la propia Delgado a reclamar recuperar "cuanto antes" la normalidad institucional del organismo.

Hoy mismo, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha eludido aclarar cuándo se producirá el nombramiento del nuevo gobernador, y se ha limitado a apuntar que "queda poco tiempo" para conocer el nombre de la persona que sustituirá a Pablo Hernández de Cos, aunque ha admitido que le gustaría que fuera antes del próximo consejo del Banco Central Europeo el día 18. El ministro ha enmarcado este nombramiento en la renovación de varios órganos, como los consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia, y ha confiado en que "podamos avanzar en las próximas semanas en el caso del gobernador".

Por tanto, el Gobierno sigue sin aclarar cuándo habrá relevo y guarda celosamente la fecha y el nombre de la persona que se hará cargo del supervisor bancario. Fuentes gubernamentales consultadas por LA RAZÓN apuntan a que la candidata mejor colocada sería una mujer -que sería la primera presidenta del Banco de España en toda su historia-, pero aseguran que "no hay nada decidido" mientras se mantienen las negociaciones con el PP para consensuar un nombre y renovar la cúpula del Banco de España. Pero tienen fecha límite, deberá ser antes del 10 de septiembre, momento en el que vence el propio mandato de la subgobernadora.

El Gobierno estaría negociando también la renovación en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, tras el nuevo ambiente de colaboración que se ha abierto tras la reforma del Consejo General del Poder Judicial pactada entre PSOE y PP. Cuerpo espera que ambas partes puedan alcanzar un acuerdo "lo antes posible", aunque el calendario avanza inexorable y este impás está provocando algunos problemas institucionales.

El más graves tiene que ver con el BCE. España no podrá votar en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) en asuntos de política monetaria, ya que el único que puede ejercer este derecho tiene que tener le cargo de gobernador, una consecuencia "desafortunada" que "no tiene solución y que altera el funcionamiento de la institución, pese a que lo estamos discutiendo con el BCE", se quejó el director general de Estadística, Ángel Gavilán, a preguntas de los periodistas durante la presentación del informe de perspectivas macroeconómicas, y recordó que la subgobernadora no puede usar ese derecho al no contemplarlo los estatutos del BCE. "Es la situación que han producido", se quejó.

Entre los nombres que se barajan para el puesto de gobernador están, entre otros, la propia Delgado, la vicepresidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Montserrat Martínez; el exsubgobernador del Banco de España Fernando Restoy; el ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, o la expresidenta del FROB y secretaria general del Tesoro, Paula Conthe.