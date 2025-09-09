El Banco de España suspende la actividad de dos financieras, Wenance y Abuntia, por sospechas de estafa piramidal

El Banco de España ha acordado la suspensión de la actividad de captación de fondos reembolsables de Wenance y Abuntia, compañías financieras que ofrecían préstamos y financiación a personas con difícil acceso a crédito, según publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE). El regulador adoptó esta decisión en su reunión del pasado 1 de septiembre, indica el BOE, en el marco del expediente incoado a ambas.

En octubre de 2024, un juzgado mercantil de Madrid rechazó el plan de reestructuración de Wenance, cuyo consejero delegado, Alejandro Muszak, se encuentra en prisión preventiva en Argentina acusado de una estafa piramidal estimada en cerca de 150 millones de dólares a unos 2.000 acreedores.

Wenance forma parte de un grupo de empresas que ofrecía productos de inversión de alto rendimiento a numerosos inversores en España, Argentina y otros países de Latinoamérica, una actividad que ha sido objeto de investigaciones judiciales por la gestión de los fondos recaudados y que ha acabado con la detención de Muszak.

Vinculada a Wenance, Abuntia, también dedicada a la refinanciación y los préstamos, se declaró en concurso de acreedores en abril de 2024, al mismo tiempo que Wenance, con la que conforma un conglomerado societario.