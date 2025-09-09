Iberdrola completa la venta de su negocio de contadores en Reino Unido por más de 1.000 millones

Iberdrola ha completado este martes la venta a Macquarie del 100% de su filial de contadores inteligentes en Reino Unido, SP Smart Meter Assets Limited (SPSMAL), por alrededor de unos 900 millones de libras (más de 1.000 millones de euros).

Así lo ha anunciado este martes la eléctrica española en un comunicado en el que asegura que la operación, que incluye la gestión de 2,9 millones de contadores, se enmarca en la estrategia del grupo de centrar sus inversiones en redes reguladas.

De hecho, Iberdrola prevé destinar en Reino Unido 24.000 millones de libras (unos 28.000 millones de euros) entre 2024 y 2028, principalmente en transporte y distribución de electricidad, así como en generación renovable.

ScottishPower, filial de Iberdrola en Reino Unido, seguirá colaborando con Macquarie en el despliegue de contadores inteligentes entre sus clientes, mientras concentra sus recursos en el desarrollo de redes.

Con esta adquisición, pactada el pasado mayo, el grupo australiano de servicios financieros Macquarie gestiona ya más de 13 millones de dispositivos, de los que más de 10 millones son contadores inteligentes.

Iberdrola, presente en el Reino Unido desde hace 20 años, ha invertido en ese tiempo más de 35.000 millones de libras (más de 40.000 millones de euros). Tras la compra de Electricity North West, ScottishPower es el segundo mayor operador de distribución eléctrica del país, con 12 millones de clientes y una base de activos valorada en 14.000 millones de libras.

Con esta desinversión, la segunda mayor en su historia -tras la venta de los ciclos combinados en México en 2024- la eléctrica ha superado los 14.000 millones de euros en rotación de activos y alianzas estratégicas desde 2024, dentro de su plan de focalizar recursos en mercados clave como EE. UU. y Reino Unido, y en generación bajo contratos a largo plazo o regulada.